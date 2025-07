COLUNA MG

JF é terceiro em arrecadação

A Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF-MG) divulgou, nesta quinta-feira (8/2), o balanço parcial do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) pago em 2024. Até 31 de janeiro, foram arrecadados R$ 4,9 bilhões com o imposto. O valor representa 44,9% do total da arrecadação de R$ 10,9 bilhões prevista para este ano. Juiz de Fora é a terceira cidade com maior arrecadação neste primeiro mês, com um total de R$ 130.891.126,16, atrás apenas de Belo Horizonte e Uberlândia. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Teófilo Otoni recebe polo regional

Com o intuito de dar continuidade ao projeto de expansão da monitoração eletrônica em Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio da Diretoria de Gestão e Monitoramento Eletrônico do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), inaugurou em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, mais um polo regional para instalação de tornozeleiras eletrônicas. Este é o 12º polo regional a entrar em funcionamento no estado. A iniciativa busca melhorar a logística e agilizar os trâmites de liberação para monitoramento eletrônico dos detentos da cidade e região. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Câmara repassa recurso para hospitais

Na última terça, 6, aconteceu a primeira reunião Ordinária de 2024 da Câmara Municipal de Viçosa. Na ocasião, o presidente da casa, Rafael Cassimiro, anunciou o repasse de R$ 1.501.327,12 para os hospitais de Viçosa. “Esta Casa Legislativa uniu esforços de todos os vereadores para conseguir emendas e direcioná-las aos hospitais. Fizemos também uma economia em 2023 no valor de R$ 1.501.327,12 e gostaríamos que o prefeito Raimundo repassasse esse recurso aos hospitais. Em acordo com os vereadores, queremos passar 900 mil reais para a pediatria do Hospital São Sebastião, e R$ 601.327,00 para o pagamento da folha do 13º salário dos funcionários do Hospital São João Batista”, afirmou Rafael. (Folha da Mata – Viçosa)

Prefeito de Ipatinga preside Agência

Em assembleia geral realizada no auditório da Associação Comercial e Câmara de Dirigentes Lojistas, o prefeito de Ipatinga com Gustavo Nunes, oficializou a instalação da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Ambiental de Minas Gerais. Ele já tinha sido eleito como seu primeiro presidente em assembleia no Consórcio Intermunicipal Multifinalitário no Vale do Aço. O órgão, que tem primícia independência decisória, foi criado com status de autarquia para exercer poder de polícia administrativa no que tange a regulação e fiscalização em serviços de saneamento básico nos municípios onde atuará. Até então os municipios estavam sob gestão da Arasae-MG. (Diário do Aço - Ipatinga).

Crea fiscaliza carnaval em Araxá

Com o objetivo de minimizar riscos durante o carnaval, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG) iniciou uma ação de fiscalização, nesta segunda-feira (05), em todas as regiões do estado. Cerca de 80 agentes fiscais vão percorrer os espaços que receberão a festa em mais de 120 cidades, incluindo Araxá. Durante a ação, concluída nesta sexta, 9 de fevereiro, serão fiscalizadas as montagens de palcos, arquibancadas, segurança em trios elétricos, instalações sanitárias provisórias e banheiros químicos, além de equipamento de sons, iluminação, geradores de energia e os projetos de combate a incêndio. (Clarin.Net – Araxá)

Pouso Alegre quer melhorar aeroporto

O prefeito Cel Dimas esteve em Brasília em busca de avanços significativos para o Aeroporto de Pouso Alegre. Ele se reuniu com o Ministro de Estado de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, o Diretor-Presidente da Anac, Tiago Sousa Pereira, acompanhado pelo deputado Gilberto Abramo, do prefeito de Paraisópolis, Éverton de Assis, e o Secretário de Desenvolvimento Econômico de Pouso Alegre, José Carlos Costa. Eles trataram sobre a operação do aeroporto tanto diurna quanto noturna, que está em fase de homologação na Anac, e a necessidade de ampliação do pátio de aeronaves. (Diário Regional – Pouso Alegre)

