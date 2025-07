COLUNA MG

Usiminas reinaugura Alto-Forno 3

A Usiminas anunciou a retomada do Alto-Forno 3 em Ipatinga, após uma significativa reforma de R$ 2,7 bilhões, que incluiu a substituição de partes internas e a implementação de um novo sistema de resfriamento. O equipamento, responsável por 70% da produção de aço bruto na unidade, estava desativado desde o início do ano passado. Inaugurado em 1974, o Alto-Forno 3 terá sua vida útil estendida por pelo menos mais 20 anos. O presidente da Usiminas, Marcelo Chara, destacou a transformação extraordinária resultante da reforma. (Jornal Classivale - Ipatinga)

Indústria de Minas otimista para 24

Os industriais mineiros estão otimistas com relação à demanda, compra de matérias-primas e número de empregados nos primeiros seis meses de 2024. As intenções de investimento também estão maiores e chegaram ao maior patamar desde setembro de 2022 na indústria. As informações são da Sondagem Industrial, realizada pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg). Segundo o levantamento, o otimismo para a demanda é maior entre as grandes e médias empresas, enquanto para o emprego, as expectativas das companhias maiores são melhores. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Grupo faz Mapeamento de Oportunidades

Os integrantes do grupo temático Turismo e Agronegócio da Agência de Desenvolvimento Novo Oeste se reuniuna sede da Fiemg Regional Centro-Oeste em Divinópolis para exposição da conclusão da primeira etapa do Mapeamento das Oportunidades do Agronegócio na região. O estudo foi desenvolvido por consultores do Sebrae-MG e apresentado pelo aplicador da Agência, Humberto de Freitas Filho, e tem objetivo de reconhecer a importância estratégica que o agronegócio desempenha na promoção do crescimento econômico regional. (Porta G37 – Divinópolis)

Poços quer atrair indústria de pneu

A Prefeitura de Poços de Caldas está procurando viabilizar a vinda da indústria Le Cont, fabricante italiana de pneus de competição, que está em negociações com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet). Caso a vinda seja efetivada, o município ganhará mais uma grande indústria e também um forte parceiro para o retorno do kartódromo para a cidade. Um encontro no gabinete do prefeito reuniu representantes da empresa Kart Mini e Le Cont, Mário Carvalho e Renê Carvalho, com o objetivo de fomentar a vinda da indústria de pneus para Poços de Caldas. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Câmara de Santa Rita vai investigar

A Câmara de Vereadores de Santa Rita do Sapucaí (MG) instaurou uma comissão para investigar possíveis casos de superfaturamento na manutenção da frota do Executivo, realizada por uma empresa terceirizada. A suspeita surge após denúncias de dificuldades em obter informações sobre o processo de seleção de prestadores de serviço e alegações de gastos excessivos. A empresa paulista, que atua como intermediária entre a prefeitura e fornecedores de serviços de manutenção preventiva e corretiva, venceu o processo licitatório municipal em 2020. (Diário Regional – Pouso Alegre)

Zona da Mata não recebe vacina

O Ministério da Saúde (MS) informou, nesta quinta-feira (25), que 521 municípios brasileiros vão receber vacinas a partir de fevereiro para iniciar a campanha de imunização contra a dengue através do Sistema Único de Saúde (SUS). As cidades da Zona da Mata de Minas Gerais, no entanto, não estão entre os municípios da lista. Até o momento, apenas 22 cidades mineiras devem receber o imunizante. De acordo com informações divulgadas pelo Governo federal, as regiões priorizadas são aquelas consideradas endêmicas para a doença. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

