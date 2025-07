COLUNA MG

Negócios imobiliários lideram ranking

Uma pesquisa do Mapa de Empresas, disponibilizada pelo Governo Federal, apontou que o setor imobiliário lidera o ranking de atividades econômicas em Uberlândia. De acordo com o levantamento, o município possui mais de 2 mil empresas deste ramo em atividade, atualmente. A pesquisa evidencia o protagonismo do setor imobiliário, que tem 2.005 empreendimentos ativos. Destes, 473 são considerados de pequeno porte, correspondendo a 23% do total. As microempresas do ramo representam 29%, com 587 empresas. (Diário de Uberlândia)

Blocos de JF são cancelados

Depois da divulgação da programação oficial do carnaval de rua, em Juiz de Fora, blocos tradicionais da cidade foram cancelados. Dentre os motivos relatados, o principal foi a falta de apoio por parte dos órgãos públicos. Segundo os organizadores, os cancelamentos teriam sido ocasionados por exigências feitas de última hora pela Prefeitura de Juiz de Fora, envolvendo a distribuição obrigatória de água gratuita e o policiamento. Conforme a PJF, 13 dos 83 blocos do município foram cancelados. Os nomes dessas atrações não foram divulgados. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Itabira entrega mais de 18 mil fraldas

A Secretaria Municipal de Educação recebeu um lote com 18.660 fraldas descartáveis infantis, que serão utilizadas nas creches do Município. O repasse foi possível por meio de um termo de fomento entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Inovação e Turismo e o Polo Econômico da Mulher.De acordo com a SME, cerca de 2 mil crianças de até três anos serão beneficiadas. O PEM produz além de fraldas infantis, fraldas geriátricas e absorventes higiênicos. Todos os produtos fabricados terão destinação social no município. (Itabira Noticias)

Colmeia visita obras do Ceam Mocambo

Uma equipe técnica do Coletivo Local de Meio Ambiente, composta por biólogos, engenheiros e gestores ambientais, realizou a segunda visita oficial ao canteiro de obras do Centro de Referência em Educação Ambiental de Patos de Minas, o Ceam Mocambo. O objetivo da expedição é o acompanhamento e monitoramento regular das etapas de edificação do prédio em terreno interno do Parque Municipal do Mocambo, com o total de 387 m² de área construída, com o valor da ordem de R$ 3,2 milhões. A empresa responsável pelas obras vencedora da licitação é a LTM Engenharia Ltda com sede em Belo Horizonte, com o prazo de um ano para o término e a entrega final das obras.

Prefeituras acatam recomendação do MP

As Prefeituras de Martins Soares e Manhumirim acataram Recomendação expedida pela 1ª Promotoria de Justiça de Manhumirim, cujo objeto é a regularização dos Portais da Transparência dos municípios, dentro de um plano de atuação progressiva e escalonada de resolução de irregularidades pela via extrajudicial. Notícias de que os dois municípios vinham descumprindo as exigências de transparência impostas constitucional e legalmente aportaram à 1ª Promotoria de Justiça de Manhumirim, que instaurou Inquéritos Civis para apurar as irregularidades. (Diário de Manhuaçu)

Caratinga faz leilão de máquinas

Prefeitura de Caratinga vai promover leilão de veículos, máquinas e sucatas. O leilão será realizado eletronicamente por meio do portal eletrônico: www.mgl.com.br. Os bens incluem veículos, máquinas de costura e sucatas diversas considerados inservíveis, pertencentes à Prefeitura Municipal de Caratinga. Os lances online tiveram início nesta segunda-feira (22) e a abertura da sessão ocorrerá no dia 16 de fevereiro, a partir das 10h. Os bens podem ser visitados pelos interessados dois dias antes a realização do leilão, nos horários das 8h às 11h e das 13h às 16h, nos dias 8 a 09 de fevereiro. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram e sem garantia, não cabendo ao Vendedor ou ao leiloeiro a responsabilidade por defeitos ou vícios de qualquer natureza, ou qualquer obrigação em realizar consertos, reparos, desmonte ou mesmo providências com a retirada ou transporte do material arrematado. (Diário de Caratinga)

