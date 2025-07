COLUNA MG

Caratinga criou 381 novas empresas

Caratinga encerrou o ano de 2023 com um total de 381 novas empresas constituídas em todo o município. O número representa um crescimento de 9,17% em relação a 2022, quando foram registrados 349 novos empreendimentos. analisando apenas o mês de dezembro, o avanço é significativo. O mês fechou com 37 novas empresas abertas, uma alta de 94,74% em relação ao mesmo período de 2022 (19 registros). Em relação aos encerramentos, o ano de 2023 apresentou um total de 213 registros baixados em Minas, contra 191 extinções em 2022, representando uma variação de 11,52%. Ou seja, o número de empresas abertas foi quase duas vezes maior que a quantidade de negócios fechados. (Diário de Caratinga)

Diário de Caratinga

Valadares tem escolinhas da Estação Olímpica

A Prefeitura de Governador Valadares, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, está com inscrições abertas para as escolinhas da Estação Olímpica. As aulas são gratuitas e voltadas para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. As modalidades oferecidas são: futebol, natação, natação paralímpica, atletismo e atletismo paralímpico. As aulas começam no dia 5 de fevereiro e serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Diário do Rio Doce – Governador Valadares

Ipatinga inicia operação da UPA Sentinela

Com várias salas, pessoal e equipamentos, unidade visa desafogar UPA 24h, com capacidade para atendimento a 140 pacientes de pulseira verde a cada dia Para fazer frente à grande demanda de casos de urgência e emergência na cidade, que por ser referência socorre ainda pessoas vindas de outros 13 municípios da microrregião, um novo serviço de atendimento em saúde será inaugurado nesta sexta-feira (19) em Ipatinga. É a UPA Sentinela, uma estrutura especial montada junto à UPA 24 horas, no Canaã, que deverá oferecer apoio significativo aos pacientes que forem classificados na cor verde, segundo o Protocolo de Manchester. A capacidade de atendimento é de 140 pacientes/dia. A UPA Sentinela vai funcionar diariamente das 7h às 19h. (Diário do Aço – Ipatinga)

Mostra de Tiradentes exibe 145 filmes

Cerca de 35 mil pessoas devem passar pela cidade de Tiradentes, em Minas Ferais, nos próximos dias. Essa é a projeção dos organizadores do evento que todos os anos movimenta a cidade histórica e mobiliza amantes do cinema de todo o país. Se a estimativa se confirmar, o fluxo será quase cinco vezes maior do que a população residente no município. Anualmente, sempre no final de janeiro, a Mostra de Cinema de Tiradentes inaugura o calendário audiovisual brasileiro. Organizado pela Universo Produção desde 1998, o evento chega à sua 27ª edição. (Sabara Noticias – Sabará)

Sabara Noticias – Sabará

Sete Lagoas inicia carnaval2024

Prefeitura divulga programação atualizada e ampliada do Pré-Carnaval de Sete Lagoas 2024. Depois do sucesso da volta do pré-carnaval de Sete Lagoas em 2023, a Prefeitura de Sete Lagoas volta com sua programação da Festa de Momo. Durante três finais de semana de janeiro e no primeiro fim de semana de fevereiro, antecedendo o Carnaval, a cidade estará mais uma vez em festa com blocos, cordões e bandas se apresentando em vários bairros e bares, com total apoio da Prefeitura. ( Sete Dias – Sete Lagoas )

Sete Dias – Sete Lagoas

A Cohagra inicia Projeto Social

A Companhia Habitacional do Vale do Rio Grande (Cohagra), por meio do Departamento Social, iniciou, na quinta-feira, 18, o Projeto Técnico Social (PTS) de pós-ocupação. O objetivo é o desenvolvimento de atividades para a integração territorial, a inclusão social e o desenvolvimento econômico das famílias beneficiárias do Minha Casa Minha Vida no Girassóis III e IV. No total, são 990 unidades habitacionais nos dois loteamentos. Segundo a superintendente de Relações Sociais e Institucionais da Cohagra, Gicele Gomes, serão 10 meses de trabalho e, neste período, o projeto beneficiará a comunidade com ofertas de trabalho, cursos de capacitação, oficinas, atividades como plantio de árvores, horta comunitária entre outras. (Jornal de Uberaba – Uberaba)