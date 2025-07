COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

Hospitais receberão R$ 4,7 mi

Oito instituições que atuam na área hospitalar no Norte de Minas serão contempladas, neste final de ano, com repasses superiores a R$ 4,7 milhões, destinados à compra de equipamentos. Os recursos são oriundos das políticas hospitalares Valor em Saúde, Eletivas e Fortalecimento da Atenção Especializada, administradas pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (SES-MG). O maior aporte está previsto na Resolução 9.255, publicada no dia último dia 21, destinando mais de R$ 2,4 milhões à compra de três arcos cirúrgicos para o Hospital Santo Antônio (Taiobeiras), Santa Casa e Hospital Aroldo Tourinho (Montes Claros). (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

Câmara de Uberaba retoma atividades

A Câmara Municipal de Uberaba retorna as atividades nesta quarta-feira, dia 3. Na última reunião com os servidores, Fernando Mendes, presidente da CMU, comemorou a produtividade da casa em 2023 e comunicou que não haveria recesso prolongado. O Legislativo encerrou as atividades no dia 22 de dezembro. Na reunião de fim de ano com os servidores, Fernando revelou que a casa apreciou 650 Projetos de Lei e aprovou 450 deles. Ainda, foram apresentadas 400 emendas modificativas. Durante as últimas reuniões em plenário, o presidente já havia mencionado com orgulho o número de projetos apreciados pelo Legislativo, demonstrando compromisso com a comunidade e auxiliando em temas que contribuem para o desenvolvimento. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Crediriodoce tem mais uma agência

Na tarde do dia 20 de dezembro, o Sicoob Crediriodoce inaugurou sua nova agência de negócios, desta vez, em Nova Módica. A cidade já contava com um gerente atuando na cidade de Pescador, com foco nos moradores de Nova Módica. Agora, com a agência física em pleno funcionamento, o gerente, Eliezer Campos Miranda, terá ainda mais ferramentas para melhor atender aos cooperados. A loja de negócios já está em pleno funcionamento para melhor atender os novos cooperados da região. (Diário do Rio Doce - Governador Valadares)

Itatiaiuçu no Cohab Mais Perto

No dia 21 de dezembro, a Prefeitura de Itatiaiuçu, através da Secretaria de Assistência Social, participou do treinamento Cohab Mais Perto, programa que estabelece parceria entre a Cohab Minas e prefeituras de forma a orientar e promover benefícios aos mutuários residentes nos empreendimentos construídos pela Companhia. O encontro teve como objetivo principal a capacitação para levar atendimento mais próximo aos munícipes nos empreendimentos construídos ou a serem construídos no Município. ( Folha do Povo - Itatiaiuçu)

Atenção Domiciliar habilitado em Itaúna

O município de Itaúna está habilitado para realizar atendimento especializado e multiprofissional, o SAD – Serviço de Atenção Domiciliar, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde. A lista com os municípios brasileiros recém-habilitados foi publicada no último dia 21 de dezembro, no Diário Oficial da União, Portaria GM/MS 2.619. As Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP) realizam atendimentos de pacientes acamados ou domiciliados que estejam com quadro agudizado (Jornal Integração - Itaúna)

Consórcio representa contra 3 cobradores

O Consórcio VIA JF, operador do transporte público de Juiz de Fora, abriu um processo de representação criminal contra três cobradores, apontados como possíveis responsáveis pela interdição da Avenida Brasil e das faixas exclusivas de ônibus da Avenida Barão do Rio Branco, na última quinta-feira (21). O consórcio acusa os três de praticarem o crime previsto no artigo 262 Código Penal, de impedir ou dificultar o funcionamento de um meio de transporte público, que pode ser punido com um a dois anos de detenção. (Tribuna de Minas - Juíz de Fora)

Bombeiro de Lafaiete na São Silvestre

Aos 57 anos e muito boa forma, o atleta e militar do Corpo de Bombeiros, 2° sargento Domiciano, participou da 98° edição da tradicional Corrida de São Silvestre. A competição de 15km foi realizada domingo, 31 de dezembro, em São Paulo. Sargento Domiciano, fez o percurso pela famosa Avenida Paulista e temida subida de quase 3 mil metros da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, na incrível marca de 1 hora e 12 minutos. Adepto ao esporte, há muitos anos o militar vem usando a corrida para manter a saúde e, além disso, servir de exemplo aos familiares, amigos e companheiros de quartel. Sempre sorridente, Domiciano transmite energia e positividade por onde passa. (Correio Online - Conselheiro Lafaiete)

