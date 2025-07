COLUNA MG

Uberaba adota ponto com reconhecimento

Prefeitura de Uberaba ainda não tem previsão de data para o novo sistema de ponto eletrônico com reconhecimento facial estar funcionando em unidades de saúde. A informação é do secretário municipal de Administração, Carlos Dalberto de Oliveira Júnior. O processo licitatório para implantação do novo sistema de registro de ponto foi finalizado no mês passado, quase oito meses depois do lançamento do edital. O registro de ponto eletrônico, instalação, manutenção, suporte e fornecimento de software para gestão da frequência dos servidores que atuam no Centro Administrativo e, também, nas repartições das secretarias de Defesa Social, de Desenvolvimento Social, de Meio Ambiente, de Serviços Urbanos e Obras e de Saúde. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Tarifas de ônibus sobem 7,15%

As tarifas do sistema de transporte coletivo da Região Metropolitana de Belo Horizonte, que atende aos 34 municípios da RMBH, serão reajustadas a partir de zero hora desta sexta-feira, conforme previsão contratual, que determina a revisão anual dos valores. Segundo o Governo de Minas o reajuste do transporte metropolitano foi de um percentual quatro vezes abaixo do reivindicado por empresas. A Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra) recebeu das empresas que operam o sistema o pedido de reajuste de 29,13%. Mas Seinfra autorizou apenas 7,15%. (Balcão News – Belo Horizonte)

Instituto Energisa recebe inscrições

O Instituto Energisa, mantido pelo Grupo Energisa, está com inscrições abertas para ocupação gratuita de centros culturais da organização em Cataguases (MG), Nova Friburgo (RJ) e João Pessoa (PB) durante 2024. O edital é voltado para profissionais e atores das artes culturais e tem o objetivo de promover maior integração entre as entidades e a sociedade, fomentando o desenvolvimento cultural regional através de experiências interativas e transformadoras. ( Além Parahyba - Além Paraíba)

Governo entrega títulos em Araxá

O Governo de Minas entregou títulos de propriedade definitiva a 116 famílias de Araxá. Os imóveis são financiados pelo Governo de Minas, por meio da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais (Cohab Minas), nos conjuntos habitacionais Urciano Lemos e Alvorada, e o recebimento dos títulos encerra uma espera de décadas pelo documento definitivo da casa própria. Os conjuntos foram edificados pela Cohab Minas nas décadas de 1970 e de 1980. (Clarin – Araxá)

“Animais marinhos” em Congonhas

Após o sucesso da Expo Dragões, o Parque da Cachoeira de Congonhas recebe a exposição o "Fantástico Mundo Marinho", entre os dias 2 e 30 de janeiro. As espécies de animais aquáticos são em réplicas robotizadas de tamanho gigante, com interações digitais e lúdicas. Quem for visitar poderá ver: baleia orca, tubarão, polvo, peixe palhaço (espécie que dá vida ao personagem Nemo), golfinho, tartaruga de couro, caranguejo entre outros. Para deixar a experiência ainda mais especial, as atrações contam com movimentos e sonoplastia. (Correio Online - Conselheiro Lafaiate)

Primeira mostra de teatro em Patos

A Primeira Mostra de Teatro da Escola de Teatro Patos Encena, em quatro dias (14 a 17 de dezembro de 2023), apresentou no palco do Anfiteatro da Praça CEU, cinco espetáculos diversificados, englobando tipos teatrais como infantil, monólogo, interativo, convencional (coletivo), utilizando os gêneros da comédia, drama e também a contação de histórias. O Anfiteatro da Praça CEU que comporta em média 60 (sessenta) lugares, obteve em suas dependências uma participação de público extraordinária. Em toda a Primeira Mostra estiveram presentes 298 pessoas. (Folha Patense)

