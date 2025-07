COLUNA MG

Universidade de Valadares avança na Câmara

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados deu o parecer favorável para o projeto de lei que autoriza a criação da Universidade Federal do Vale do Rio Doce, a partir da emancipação do Campus da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Governador Valadares. A aprovação da comissão aconteceu na quarta-feira, 20. Sendo assim, a próxima fase é a tramitação do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, na qual os deputados analisarão a constitucionalidade da proposta. Dessa forma, caso o projeto tenha aprovação na CCJ, segue para promulgação na Presidência da República. Atualmente, a universidade oferece 10 cursos de graduação para 3.500 estudantes. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

https://drd.com.br/criacao-da-universidade-federal-de-valadares-avanca-na-camara-dos-deputados/

Confraria dos Surdos em Arcos

A Confraria de Surdos, sediada em Arcos, recebeu seus associados e os alunos do curso we Libras - Básico 1 para finalizarem as atividades de 2023. O encontro foi realizado no dia 14 de dezembro, no auditório do IFMG (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais). Dignidade para os surdosProjeto contemplado por meio do edital da Cimento Nacional, que financiou o Curso de Libras – Língua Brasileira de Sinais Básico 1, para 20 alunos, das mais variadas profissões e idades. (Correio Centro Oeste – Arcos)

https://www.jornalcco.com.br/confraria-dos-surdos-em-arcos-conquistas-para-associados-com-participacao-ativa-da-sociedade

Agentes de Uberaba têm aumento

Em meio a protestos de professores presentes em plenário e críticas de vereadores da oposição, foi aprovado na quarta-feira, 20, o projeto que aumenta o subsídio do próximo gestor do município, do vice e do secretariado a partir de 2025. Ao todo, foram 13 votos a favor do aumento e cinco contra. O projeto aprovado prevê incremento de 15% na remuneração do chefe do Executivo a partir de 2025 e de 32,5% para o futuro vice, enquanto o subsídio dos integrantes do primeiro escalão terá acréscimo de 52,5% no novo governo. O subsídio bruto do próximo gestor de Uberaba passará dos atuais R$27.763,77 para R$31.951,47, enquanto a remuneração bruta do vice sairá de R$18.470,20 para R$24.479,61 no governo seguinte. Já para o secretariado, o salário bruto aumentará de R$13.416,45 para R$20.517,04 a partir de 2025. (Jornal da Manhã – Uberaba)

www.jmonline.com.br/politica/vereadores-aprovam-aumento-para-proximos-prefeito-vice-e-secretarios-1.337880

BH Airport em conexão BH-Buenos Aires

Às 23h10 do último dia 16, a decolagem do BH Airport para Buenos Aires marcou o início da conexão direta para a cosmopolita cidade sul-americana, chamada pelos brasileiros de terra dos hermanos. A princípio, a retomada da rota será sazonal e deverá se estender até o dia 17 de fevereiro, operacionalizada pela Gol. Os voos partindo do terminal mineiro serão aos sábados, às 23h10, e do Aeroporto Internacional Ministro Pistarini (EZE) para Belo Horizonte serão aos domingos, às 3h40. O lançamento movimenta a alta temporada de verão 2023/2024 com mais uma opção de viagem internacional para a cidade que os brasileiros mais visitam no exterior. (Jornal MG Turismo – Belo Horizonte)

https://mgturismo.com.br/bh-airport-inaugura-conexao-direta-bh-buenos-aires/

325 mil veículos esperados na MG050

Cerca de 325 mil veículos devem passar pelas rodovias do Sistema MG-050 BR-265 e BR-491 entre o período de Natal e Ano Novo, estima a concessionária AB Nascentes da Gerais. Segundo a empresa, nesta sexta-feira, 22, começou a Operação Natal, que segue até segunda-feira, 25, com estimativa de movimento de cerca de 170 mil veículos. No dia 29, a empresa inicia a Operação Ano Novo, que será realizada até 1º de janeiro do próximo ano, e a previsão é que cerca de 155 mil veículos trafeguem pelo sistema no período. (Folha da Manhã – Passos)

https://clicfolha.com.br/325-mil-veiculos-devem-passar-pelo-sistema-mg-050-ate-dia-1o-de-janeiro/

Poços injeta R$ 1,5 milhão na cultura

O município de Poços de Caldas já concluiu os pagamentos referentes à Lei Paulo Gustavo aos agentes culturais cujas propostas foram selecionadas nos dois editais lançados pela Secretaria Municipal de Cultura. Os valores totais ultrapassam R$ 1,5 milhão, recursos que movimentam o ecossistema da cultura e a economia do município como um todo. Todos os agentes culturais que cumpriram os trâmites administrativos já receberam os recursos para a viabilização de suas propostas. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2023/12/22/pocos-conclui-pagamentos-da-lei-paulo-gustavo-injetando-mais-de-r-15-milhao-na-economia/

Aluna de Caeté ganha concurso

Na última quarta-feira, 29, no Tribunal Regional do Trabalho 3° região de MG, aconteceu em BH, a premiação do I Concurso de Redação Justiça do Trabalho na Escola – Prêmio Professor Leon Renault. Dentre as homenageadas estava Maria Eduarda Dias Correia, 15 anos, aluna do 9° ano na Escola Estadual Senhora do Bonsucesso, de Caeté. Ela recebeu um prêmio em dinheiro no valor de R$ 800,00, um kit de livros, medalha e uma placa de homenagem para a escola. O evento é promovido pelo Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem do TRT- MG. O concurso reuniu 43 estudantes de escolas da rede pública de Belo Horizonte e Região Metropolitana. ( Jornal Opinião – Caeté)

https://www.opiniaocaete.com.br/aluna-de-caete-ganha-concurso-de-redacao-do-trt/