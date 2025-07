COLUNA MG

Frigorífico leva carne suína para o mundo

O Saudali, frigorífico inaugurado em 2000 no município de Ponte Nova, gera cerca de 1.700 empregos diretos e deve fechar o ano com faturamento próximo a R$ 1 bilhão, tem hoje um mix que conta com mais de 230 produtos suínos congelados, resfriados, defumados, embutidos, especiais temperadas e in natura. Na planta fabril de 46 mil m², sendo 24 mil m² construídos, são abatidos 2.700 animais/dia e produzidas, aproximadamente, 300 toneladas de carne no mesmo intervalo. Os produtos são distribuídos em mais de 20 estados brasileiros e exportados para países da África, Ásia, Leste Europeu, América Central e América do Sul. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Escola realiza desfile de moda

A Escola E.E. Dr. João Eugênio de Almeida promoveu a Semana de Educação para a Vida, com o tema do Consumo Sustentável. Durante o ano letivo, diversos projetos interdisciplinares foram desenvolvidos, culminando nesta semana em especial. Um dos destaques do evento foi o “Desfile Rei e Rainha da Sucata”, no qual os alunos confeccionaram roupas utilizando materiais recicláveis. O intuito principal foi estimular o trabalho em equipe e promover o espírito de cooperação entre os estudantes. (Poços já – Poços de Caldas)

Cachoeiras são avaliadas

O 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros de São Sebastião do Paraíso, em uma parceria com a prefeitura de Monte Santo de Minas, Defesa Civil Regional e Municipal, e Secretaria Municipal de Turismo, realizou vistorias preventivas em cachoeiras daquele município. Este esforço conjunto visa garantir a segurança dos visitantes, especialmente em um período em que o calor intensifica a busca de pessoas de toda a região por esses destinos naturais. Segundo os bombeiros, as cachoeiras do Pinheirinho, Cavacudo e Retífica, situadas na área rural, foram os focos principais dessa inspeção. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

"Café, Canto e Poesia" em Uberaba

A Prefeitura de Uberaba, por meio da Secretaria de Educação (Semed), promoveu, na terça-feira, 5, a ação “Café, canto e poesia – um doce olhar para meu lugar”, a partir do projeto “Nas Trilhas do Campo”, voltado à oferta de ensino da Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental, das unidades da rede municipal, localizadas na área rural de Uberaba. De acordo com a Semed, o objetivo da ação é valorizar a identidade da comunidade escolar e da cultura local, além de promover a integração entre os estudantes que residem nas áreas rurais do Município. (Jornal de Uberaba – Uberaba)

Saúde de Teófilo Otoni em evento

Uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Teófilo Otoni, participou do Conexão Minas-Saúde, evento que reuniu secretários de saúde de todo o estado. Durante os três dias, foram discutidas políticas de saúde, estratégias e exemplos para melhoria dos serviços prestados à população mineira. A equipe apresentou as inovações de Teófilo Otoni, na saúde pública, no evento que é promovido pelo SUS, Governo de Minas e Cosems-MG, apoiado pelo Governo Federal. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Teatro Atiaia reaberto em Ipatinga

O Teatro Atiaia foi reinaugurado nesta quinta-feira, após três anos em reforma. Fechado em 2015 em virtude de falta de acessibilidade a pessoas com deficiências e inexistência de projeto de incêndio exigido pelo Corpo de Bombeiros, o Atiaia reabre suas cortinas ao público valadarense com todo o seu antigo esplendor. A sala de espetáculos recebeu novo piso, novo palco, 310 assentos, iluminação e climatização. Foram construídas várias salas de ensaio, camarins, elevador e banheiros - tudo equipado, adaptado e dentro das normas de acessibilidade e segurança. (Jornal dos Vales – Ipatinga)

Espaço dos Saberes em Além Paraíba

A Prefeitura Municipal de Além Paraíba, através da Secretaria Municipal de Educação inaugurou o “Espaço dos Saberes”. A unidade está funcionando no prédio do antigo Sistema HF, na Ilha Gama Cerqueira que foi reformado e modernizado. O “Espaço dos Saberes” reunirá num só lugar vários cursos, como por exemplo corte costura, oficinas de canto, violão, dança, balé, artes marciais, capoeira e reforço escolar aos alunos da rede pública municipal de ensino. ( Jornal Agora – Além Paraíba)

