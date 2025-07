COLUNA MG

Presídios operam acima da capacidade

Com mais presos e menos espaço, o quadro de superlotação dentro das unidades prisionais da 4ª Região Integrada de Segurança Pública (Risp), que engloba Juiz de Fora e áreas próximas, chegou ao marco de 45% de operação acima da capacidade. O balanço, divulgado durante encontro de uma Comissão da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, revela o gargalo no sistema prisional que aguarda a conclusão das obras no Centro de Remanejamento Provisório de Juiz de Fora, adiada para 2024, devido aos “períodos chuvosos e à realização de serviços adicionais durante a execução das obras”, segundo justificativa da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Marcha em Lavras reúne 3 mil pessoas

A Marcha para Jesus Lavras 2023, organizada pelo Conselho de Pastores Evangélicos do município com o apoio da prefeitura, reuniu cerca de 3 mil pessoas em uma caminhada cheia de celebração, fé e espiritualidade, no final de semana. Segundo a prefeita Jussara Menicucci, a Marcha para Jesus, já faz parte do calendário de eventos da cidade. “A caminhada foi muito bonita, e ela vem crescendo a cada ano. Isso comprova a diversidade e o respeito à todas as religiões. Hoje foi muito bonito quando ela passou pelas ruas abençoando nossa cidade”, disse. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Ferrovias para tirar caminhões da 040

Para escoar a produção, caminhões de minério percorrem diariamente trechos das rodovias BR-040, BR-356 e BR-381. A rotina, entretanto, causa medo em motoristas e moradores do entorno das estradas, que vivem presenciando acidentes, muitas vezes fatais. Para diminuir o tráfego desses veículos e preservar a vida de quem transita nesses locais, o Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais (Sindiextra) aposta em vias alternativas e ferrovias. Segundo o presidente da entidade, que representa 118 mineradoras, desde pequenas a gigantes do setor, Luís Márcio Vianna, já existem propostas neste sentido, para retirar da malha rodoviária pública os veículos de carga mineral. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Centro de Especialidades em Bocaiúva

A população de Bocaiúva e região já pode contar com atendimento de saúde do Centro de Especialidades Médicas Dr. José Marcos Matos, inaugurado na última sexta-feira, 24. A nova unidade terá como linhas de cuidados prioritárias o pré-natal de alto risco; criança de risco; hipertensão arterial sistêmica; diabetes de alto e muito alto risco, além da propedêutica do câncer do colo de útero e de mama. Além de Bocaiúva, a unidade atenderá demandas da população residente em outros cinco municípios: Engenheiro Navarro, Francisco Dumont, Guaraciama, Joaquim Felício e Olhos D’Água. (Jornal Andradas Hoje)

Unec lança novos cursos

O Centro Universitário de Caratinga, mantido pela Funec, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, está lançando vários cursos de capacitação que atendem às demandas e necessidades da comunidade e do mercado de trabalho. Inicialmente são 4 cursos promovidos pelas coordenações dos cursos de Odontologia, Nutrição, Administração e Fisioterapia do Unec. Um deles já está sendo realizado, o de “Instrumentação Endodôntica”, que foi ministrado pela professora Ana Cláudia de Carvalho, mestre em Endodontia – sob a coordenação do professor Marco Antonio Junqueira – que contou com atividades de aprimoramento do conhecimento dos estudantes e dos profissionais em Instrumentação Rotatória e Reciprocante. (Jornal Diário de Caratinga)

Encontro de Guitarristas em Formiga

A administração municipal de Formiga realizou no domingo, 26, o 4º “Encontro de Guitarristas”. O evento ocorreu no estacionamento do Terminal Rodoviário e contou com a presença de 12 guitarristas formiguenses, que executaram um repertório com músicas de bandas e artistas consagrados no cenário do rock, que têm a guitarra como principal expoente. O Encontro de Guitarristas é uma das ações realizadas pela administração municipal que tem, como objetivo, a celebração do Dia do Músico, comemorado em 22 de novembro. (Últimas Notícias – Formiga)

