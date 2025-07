COLUNA MG

Com calor, eventos de JF terão regras

Os produtores de evento de Juiz de Fora estão sendo notificados pelo Procon sobre as medidas que devem ser adotadas para proteção da saúde dos consumidores expostos à alta temperatura, sobretudo com as recentes ondas de calor. A iniciativa surge em resposta a uma portaria do Governo federal, publicada no último sábado (18), que estabelece estratégias nessas situações. Essa portaria foi criada após a morte de Ana Benevides no show da cantora Taylor Swift, que aconteceu no Rio de Janeiro (RJ) na sexta-feira (17). (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Samu negocia dívida de Montes Claros

O Samu Macro Norte, gerido pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas-Cisrun abriu negociação com a Prefeitura de Montes Claros para receber a dívida de R$ 5 milhões. Adiretoria do Cisrun se reuniu com o vice-prefeito Guilherme Guimarães e o vereador Marcos Nem. A proposta inclui o repasse da escritura do terreno onde está o complexo do Samu para abater na dívida. O contador Ivan Fonseca exibiu a prestação de contas de janeiro a setembro de 2023 e foi mostrado uma dívida, de mais de R$ 7 milhões, dos municípios consorciados com o Cisrun, e outra de mais de R$ 8 milhões do Governo do Estado. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Sete Lagoas é 12º município no Enem

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023 foram realizadas nos dois últimos finais de semana. Mas, antes do resultado da edição deste ano, Minas Gerais e Sete Lagoas comemoraram que, pelo terceiro ano consecutivo (2020 a 2022), o estado teve a maior média de pontuação por escola no Enem, assim como a liderança no ranking de colégios com melhores médias de redação. Sete Lagoas ficou em 12º lugar no ranking nacional. Minas Gerais tem 14 municípios entre os 20 primeiros colocados (Viçosa, Ipatinga, Nova Lima, Belo Horizonte, Barbacena, Itaúna, Juiz de Fora, Pouso Alegre, Sete Lagoas, São João del-Rei, Divinópolis, Poços de Caldas, Itajubá e Ubá). (Diário Sete Lagoas)

Falta de energia inviabiliza o turísmo

O Balneário de Furnastur, que engloba diversos clubes, restaurantes, redes de hotelaria e abriga milhares de residências situadas em empreendimentos diversos existentes no entorno do Lago de Furnas, está sofrendo com os constantes apagões da Cemig. Moradores do bairro de Furnas em São José da Barra, também enfrentam grandes problemas devido aos constantes piques e falta de energia. Recentemente o bairro, justamente onde se situa a hidrelétrica de Furnas, ficou horas sem energia e a Cemig – Companhia responsável pelo fornecimento de energia, informava diversos horários para que a energia retornasse. (Últimas Notícias – Formiga)

Calor aumenta demanda na UPA

Com a elevação das temperaturas, o estresse térmico se torna uma preocupação constante. Um dos principais riscos à saúde durante esse período é a desidratação. Em Varginha, a Secretaria de Saúde alerta para um preocupante aumento de 20% nos atendimentos por desidratação desde o início de novembro, registrados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A desidratação, quando não tratada adequadamente, pode acarretar sérios riscos à saúde, especialmente entre os grupos mais vulneráveis. É crucial compreender os perigos do calor e adotar medidas preventivas para garantir o bem-estar de toda a família. (Gazeta de Varginha – Varginha)

140 denúncias de obras irregulares

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-MG) registrou, de janeiro a setembro deste ano, 139 denúncias relacionadas a obras irregulares em Uberlândia. Em todo o estado de Minas Gerais, a recebeu 3.994 notificações do tipo durante o período. Dentre as denúncias mais comuns em Uberlândia, destacam-se a ausência de registro de pessoa jurídica, a falta de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e não haver um responsável técnico nas obras. De acordo com o Crea-MG, nos primeiros nove meses de 2023, foram realizadas 2.839 ações de fiscalização na cidade, que resultaram em 1.941 autos de infração emitidos. (Diário de Uberlândia)

Copasa amplia esgotamento em Inhapim

A Copasa está investindo mais de R$ 13,6 milhões em obras para a ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) do município de Inhapim, na região do Vale do Rio Doce. As obras vão beneficiar mais de 11 mil moradores com o serviço de coleta de esgoto. O investimento contempla a implantação de mais de 1,3 mil metros de redes coletoras de esgoto, a instalação de mais de 3 mil metros de redes interceptoras de esgoto, a inserção de aproximadamente 1,2 mil metros de emissário (tubulação utilizada para o transporte do esgoto), a construção de mais uma unidade de bombeamento de esgoto e implantação de cerca de 360 metros de linha de recalque. (Jornal de Uberaba)

