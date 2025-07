COLUNA MG

Várzea da Palma tem mega usina solar

Minas Gerais recebeu a quinta maior usina de energia fotovoltaica em operação no Brasil, inaugurada no município de Várzea da Palma, na semana passada. A solenidade, que teve a presença do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alkmin, contou com a participação do deputado Gil Pereira, presidente da Comissão de Minas e Energia da Assembleia Legislativa. Do Grupo Comerc Energia, a Usina Fotovoltaica Hélio Valgas tem mais de 1,2 milhão de painéis solares, distribuídos em área de 1.142 hectares. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/alkmin-inaugura-mega-usina-solar-na-regiao/

Projeto proíbe alimentar pombos

Foi aprovado em primeira votação na reunião da Câmara Municipal de Viçosa um Projeto de Lei que visa proibir a criação, manutenção e alimentação de pombos urbanos em locais de acesso público do município, como calçadas, praças, parques, logradouros e prédios. A autora do projeto, a vereadora Vanja Honorina, argumenta que a proibição tem por objetivo acabar com a proliferação de doenças causadas pelos pombos urbanos no município, entre elas a criptococose e a salmonelose. (Folha da Mata – Viçosa)

https://www.folhadamata.com.br/edicoes/noticias/folha-da-mata-2974-10-11-2023

Poços é bi no Prêmio Band Cidades

Poços de Caldas alcançou mais uma notável conquista ao ser agraciada, pela segunda vez consecutiva, com o Prêmio Band Cidades Excelentes na categoria Infraestrutura e Mobilidade. O anúncio, realizado durante a cerimônia de premiação, ressalta o comprometimento e a eficiência da gestão municipal na promoção de melhorias significativas para a população. A categoria de Infraestrutura e Mobilidade destaca a excelência no planejamento urbano, investimentos em vias públicas, transporte, acessibilidade e demais aspectos que impactam diretamente na qualidade de vida dos moradores. (Jornal Manriqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2023/11/09/pocos-conquista-o-bicampeonato-do-premio-band-cidades-excelentes/

Tiradentes parcela dívidas tributárias

A população de Tiradentes pode regularizar as suas dívidas tributárias por meio do Programa de Parcelamento Incentivado (PPI). A iniciativa é voltada para quem tem pendências de IPTU, ISS, TLFF ou outros impostos de 2022 ou anos anteriores. E para participar, basta comparecer à Secretaria de Finanças e solicitar a inclusão dos seus débitos no PPI. Ao aderir, o contribuinte terá as dívidas atualizadas até a data do pedido. Outra vantagem do programa é a eliminação de juros e multas, além da opção de parcelar o valor em até cinco vezes. (Jornal Panorama – São Lourenço)

https://jornalpanoramaminas.com.br/prefeitura-de-tiradentes-lanca-novo-programa-de-parcelamento-de-dividas-tributarias/

Escolas fazem Feira de Alimentação

As escolas municipais de Conselheiro Lafaiete estão se mobilizando para a realização da Feira de Alimentação, marcada para esta terça-feira, 14, das 8 às 15 horas, na Praça Tiradentes, no centro da cidade. Com a participação de 10 escolas e seus alunos do 9º ano do ensino fundamental, o evento se tornará uma experiência prática de aprendizado sobre alimentação saudável, promovendo mensagens educativas para alunos e visitantes. Os objetivos variados formam um conjunto de experiências sobre alimentação e saúde. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

https://www.jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/33013-escolas-municipais-de-cl-se-unem-na-praca-tiradentes-para-feira-de-alimentacao

Unifor-MG em missão técnica

O Coordenador de Cursos do Unifor-MG, Prof. Daniel Gonçalves Ebias, representou o Centro Universitário de Formiga em uma importante missão técnica no Rio Grande do Sul. A missão, que foi organizada em conjunto com o Sebrae microrregião Formiga, teve como objetivo explorar e aprender com os ecossistemas de inovação da região e promover a troca de experiências. O foco estava no fortalecimento do ecossistema de inovação em Formiga e na região. (Jornal Últimas Notícias – Formiga)

https://ultimasnoticias.inf.br/noticia/coordenador-de-cursos-do-unifor-mg-representa-a-instituicao-em-missao-tecnica-no-rio-grande-do-sul/

PL isenta mulheres de taxa de inscrição

A Câmara Municipal de Ipatinga aprovou, em primeira votação, Projeto de Lei que isenta mulheres vítimas de violência doméstica da taxa de inscrição em concursos públicos e processos seletivos municipais. A informação foi divulgada pela assessoria da Casa Legislativa. A matéria, de autoria do vereador Toninho Felipe, estabelece que a isenção será concedida às mulheres que comprovarem a situação de violência doméstica mediante apresentação de um dos seguintes documentos: Boletim de ocorrência policial registrado em órgão competente, entre outros. (Diário do Aço – Ipatinga)

https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0111315-pl-isenta-mulheres-vitimas-de-violencia-de-taxa-de-inscricao-em-concursos-em-ipatinga

Servidoras de Araxá são homenageadas

A Prefeitura de Araxá participou da solenidade de outorga da Medalha Dom José Gaspar, Título de Cidadania Honorária e Medalha Geraldo Porfírio Botelho, realizada pela Câmara Municipal de Araxá na última quinta-feira. Na solenidade, a presidente da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá, Taciana Almeida, foi homenageada com o Título de Cidadania Honorária. Já os servidores Amália Bernadete Belmiro (técnica de Enfermagem) e Lúcia Montovani (coordenadora do CRAS Abolição) foram agraciadas com a Medalha Dom José Gaspar. (Correio de Araxá – Araxá)

https://www.correiodearaxa.com.br/noticia/categoria/2/cidade/link/8673/servidoras-da-prefeitura-de-araxa-sao-agraciadas-com-honrarias-da-camara-municipal