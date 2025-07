COLUNA MG

Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

Prefeitos discutem crise financeira

A Associação Mineira de Municípios (AMM) realizou na semana que passou em em Governador Valadares o encontro AMM nas Micros, que reuniu prefeitos, secretários e autoridades de várias cidades da região. Uma das principais pautas discutidas entre os participantes foi a crise financeira instalada em todo o país e que vem afetando as finanças das prefeituras. No entendimento dos prefeitos, a queda nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) por parte do governo federal pode dificultar o cumprimento dos compromissos das prefeituras e paralisar a prestação de serviços ofertados à população. (Jornal dos Vales)

Guaxupé tem Parada Lgbtqipn+

Depois de muita especulação e até uma tentativa de impedir sua realização, o Movimento Lgbtqipn+ de Guaxupé vai apresentar neste domingo, dia 12, sua primeira parada com início às 13h. O evento que vai acontecer no Coreto Kaled Cury terá apresentações de diversos DJ´s e Drag Queens. Ainda durante as apresentações artísticas receberão homenagens pessoas que inspiram e contribuíram para a realização do evento sendo nomeados na “Corte”, como Padrinho, Madrinha, Diva, Musa, Princesa, Rainha e Rei. Também serão homenageados com o Troféu Diversidade, personalidades que defendem e apoiam a causa. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

Fenamilho será lançada em dezembro

O Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas realizou na manhã do dia 9 de novembro, uma reunião para anunciar, que no dia 16 de dezembro, fará o lançamento oficial da Festa Nacional do Milho – Fenamilho, que acontecerá de 23 de maio a 2 de junho de 2024. O evento/show de lançamento da Festa contará com a participação da dupla Israel e Rodolfo, quando já serão anunciados os shows da Fenamilho 2024. A primeira artista contratada, e já anunciada é a nova sensação da música sertaneja Ana Castela, que se apresentará no dia 24 de maio. (Folha Patense)

MG tem azeite extravirgem certificado

O Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), órgão vinculado à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), certificou o primeiro azeite extravirgem no Programa Certifica Minas Azeite. Fabricado na Fazenda Santa Helena, em Maria da Fé, no Sul de Minas Gerais, o azeite Monasto recebeu o selo após cumprir mais de 110 critérios e passar por auditoria que verifica o atendimento aos padrões de sustentabilidade, rastreabilidade, qualidade e boas práticas de produção. (DiárioTribuna – Teófilo Otoni)

Passarela em Timóteo concluída em 2023

A passarela que está sendo construída sobre a Estrada de Ferro Vitória a Minas, às margens da BR-381, em Timóteo, deve ser concluída ainda neste ano. A obra ligará a rua das Indústrias, no bairro Alegre, ao contorno rodoviário. Conforme a empresa, a intervenção vai aumentar a segurança e a mobilidade urbana no trecho. A estrutura conta com cerca de 160 metros de extensão. A passarela será entregue à comunidade com iluminação e sinalização. Também será construído um muro de proteção, com 83 metros de extensão. (Diário do Aço – Ipatinga)

Araguari permanece sem sistema

No dia 22 de outubro, o sistema de gestão de Araguari foi vítima de um ataque cibernético. Segundo a prefeitura, o ataque provocou sérios danos, como a perda de dados de todos os servidores municipais e de informações pessoais de cada secretaria do município. Desde a data do ataque, a administração municipal se cercou de todos os cuidados, através da Procuradoria Geral, que tem tomado todas as providências, como acionamento da Polícia Civil, que segue investigando o caso. “Estão tentando recuperar o máximo de informações que foram perdidas. Mandamos os HD’s para uma empresa em São Paulo, para ver se conseguimos recuperar os últimos backups”, esclareceu o secretário de Gabinete, Joaquim Fernandes. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

