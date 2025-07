COLUNA MG

Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Chineses ampliam fábrica de Pouso Alegre

A empresa chinesa XCMG (Xuzhou Construction Machinery Group Co. Ltd.) vai investir R$ 270 milhões para a ampliação do parque industrial da empresa em Pouso Alegre. Com o investimento, a empresa vai passar a fabricar caminhões de grande porte elétricos no Sul de Minas. O protocolo de intenções de investimento foi assinado nesta quinta-feira (9) pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, durante visita a Xuzhou, na China. (Diário Regional – Pouso Alegre)

https://jornaldiarioregional.com.br/2023/11/09/empresa-chinesa-xcmg-anuncia-ampliacao-de-parque-industrial-e-producao-de-caminhoes-eletricos-no-sul-de-mg/

Ipatinga vai conceder água e esgoto

O município de Ipatinga deu um passo importante, na semana que passou, para o lançamento do edital de licitação por meio do qual será definido quem será responsável pela nova concessão dos serviços de água e esgotamento sanitário. Trata-se de um processo inédito, adequado à nova realidade do saneamento básico no país, após quase 50 anos de controle da Copasa na cidade. O contrato original firmado é de 1974. Alguns dos objetivos são buscar a redução de tarifas e melhoria na qualidade da prestação de serviços. (Portal Silmara de Freitas – Ipatinga)

https://www.silmaradefreitas.com.br/ipatinga-caminha-para-nova-concessao-de-agua-e-esgoto/

Minas prepara retomada de ponte

Os novos editais para a nova licitação das obras de construção da ponte sobre o Rio São Francisco e a pavimentação da MG-402, entre Pintópolis e Urucuia, no Norte de Minas, serão publicados até o mês de dezembro. Com os recursos já garantidos por meio do Provias, as equipes do Governo de Minas, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, trabalham na finalização dos orçamentos das duas importantes obras de mobilidade mais esperadas pela população da região. A expectativa é que os empreendimentos sejam retomados já no início do próximo ano, após o período chuvoso. (Jornal de Uberaba) https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/68785/governo-de-minas-prepara-editais-para-retomada-de-ponte-sobre-o-rio-sao-francisco-e-pavimentacao-da-mg-402-no-norte-do-estado

Fazenda faz doação para entidades

A Fazenda Experimental, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, promoveu, nesta semana, doações hortaliças para duas entidades de Caratinga. As folhas verdes fazem parte do trabalho teórico e prático, desenvolvido na Fazenda Experimental com os estudantes, do Centro Universitário de Caratinga. “A horta é fruto do trabalho produzido com os alunos tanto do curso Técnico em Agropecuária, quanto do curso de Agronomia do Unec. Além do conhecimento teórico que ministramos em sala de aula, a prática é fundamental para agregar o aprendizado” relata Humberto Bomfim, que é agrônomo e coordenador do curso de agronomia do Centro Universitário de Caratinga. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/fazenda-experimental-da-funec-faz-doacao-de-hortalicas-para-duas-entidades/

Buenópolis recebe Fórum de Turismo

O município de Buenópolis, no Norte de Minas, sediou o Fórum Municipal de Turismo e Experiências, com objetivo de debater estratégias e opções para fortalecer o setor na região. O evento teve a parceria do Sebrae Minas e Prefeitura. Com o tema geral “Conexões que transformam pessoas e destinos”, o fórum teve ampla programação, incluindo painéis e palestras com especialistas em turismo sustentável e gastronomia, uma visita técnica ao balneário Cerca Nova, na zona rural do município, e um encontro no Rancho Vila Rural, que fica na Rota do Cabral, um dos principais atrativos de ecoturismo da região. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/buenopolis-recebe-forum-de-turismo-e-experiencias/

Uberlândia seleciona transporte escolar

A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abriu inscrições para prestadores de serviço interessados em atuar no transporte de alunos e servidores nas zonas rural e urbana. Os contratos começam em 2024 e têm duração de cinco anos, podendo ser prorrogados por igual período. Os veículos utilizados para a prestação dos serviços devem atender às especificidades previstas na legislação e especificações contidas no Termo de Referência. (Diário de Uberlândia) https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/34682/municipio-de-uberlandia-abre-inscricoes-para-prestadores-de-servico-no-transporte-escolar

Ouro Preto entrega primeiras 5 casas

Em uma manhã marcada pela emoção, a Prefeitura de Ouro Preto, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, realizou, na quarta-feira, 8, a entrega das primeiras cinco casas do programa habitacional “Um Teto é Tudo”. As moradias ficam no residencial Vila Alegre, em Cachoeira do Campo. A previsão é de que em 15 meses todas as 59 casas do programa estejam finalizadas. As moradias foram construídas em um processo de cooperação junto com a Caixa Econômica Federal, que se iniciou em 2007, na gestão de Angelo Oswaldo. (Jornal O Liberal – Ouro Preto)

https://site.jornaloliberal.net/noticia/9116/prefeitura-de-ouro-preto-entrega-primeiras-5-casas-do-programa-um-teto-e-tudo