COLUNA MG

Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Minas Trend: salão superou R$ 26 mi

O Minas Trend, o maior salão de negócios da América Latina, promovido pela Fiemg– Federação das Indústrias de Belo Horizonte, que durante três dias reuniu o setor da moda, no Minascentro, em Belo Horizonte, comprovou que o evento continua sendo um norte para o setor da moda e fiel ao propósito de funcionar como canal eficiente na relação de negócios entre expositores e clientes. A 30ª edição do Minas Trend contou com a participação de 125 estandes: 35 de vestuário, 36 de joias e bijuterias, 31 de bolsas e calçados e 15 de lingerie, moda praia e sleepwear. (Cidade Conecta - Belo Horizonte)

https://www.cidadeconecta.com/noticias/minas-trend-salao-de-negocios-superou-26-milhoes/

Prefeitura alerta servidores sobre golpe

A Prefeitura divulgou uma nota, na quarta-feira, 1, alertando os servidores municipais de Formiga e Córrego Fundo a respeito de um golpe que utiliza indevidamente o nome do Sintramfor – Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Formiga. Conforme a administração, os golpistas estão se passando pela instituição, utilizando o nome do advogado Vicente de Paulo Faria, solicitando pagamento para liberação de alvarás de processos judiciais. Prefeitura reforçou que o Sintramfor não pede a servidores que façam qualquer tipo de pagamento, por nenhum meio, (Últimas Notícias – Formiga)

https://ultimasnoticias.inf.br/noticia/prefeitura-alerta-servidores-sobre-golpe-que-utiliza-o-nome-do-sintramfor/

Centro arrecada alimentos para Natal

Para todos que se rendem ao clima solidário do Natal, a chegada do mês de novembro simboliza preparação. Sendo assim, é tempo de pensar nas ações que prometem levar alegria e alimento à mesa de diversas famílias em situação de vulnerabilidade. Por isso, o Centro Acadêmico Edivaldo Filho (Caef) já anunciou a campanha ‘Natal Caef’. A campanha, que conta com apoio da Univale, tem o propósito de arrecadar alimentos não perecíveis para realizar doações no mês de dezembro. As arrecadações, portanto, começam na próxima segunda-feira, 6, em quatro pontos de Governador Valadares. (Diário do Rio Doce - Governador Valadares)

https://drd.com.br/caef-arrecada-alimentos-em-campanha-solidaria-de-natal/

Ônibus gratuito aumenta fluxo de usuário

Desde o dia 8 de outubro, usuários do transporte público de Juiz de Fora não pagam passagem nos coletivos urbanos aos domingos e feriados nacionais. O decreto que garante ônibus gratuito para a população foi assinado, no início do mês, pela prefeita Margarida Salomão. Até o momento, a medida impactou em um aumento médio de 27 mil passageiros a cada domingo desde a implantação da medida, segundo o Consórcio Via JF. O projeto está sendo subsidiado com recursos do Tesouro Nacional. Uma das propostas da gratuidade é movimentar outros setores da economia. ( Tribuna de Minas - Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/02-11-2023/onibus-gratuito-aumenta-fluxo.html

Guarda remove veículos abandonados

A Guarda Civil de Mariana iniciou na última segunda-feira, 30, uma força tarefa para notificar e remover veículos em situação de abandono nas vias públicas do município. O objetivo principal da ação é promover uma "limpeza" das ruas, buscando melhorar a mobilidade e a segurança dos cidadãos, além de cuidar da saúde pública e da preservação ambiental. Segundo o Comandante da Guarda Civil Municipal, Leonel Tiago Braz, tais ações já ocorrem regularmente, mas serão intensificadas. Os veículos abandonados serão removidos e encaminhados para o pátio credenciado, em Ouro Preto e somente serão liberados após o pagamento de todas as taxas, multas e despesas conforme determinam as leis vigentes. (O Liberal - Ouro Preto)

https://site.jornaloliberal.net/noticia/9092/guarda-civil-de-mariana-inicia-forca-tarefa-para-notificar-e-remover-veiculos-abandonados

Maternidade paralisa atendimentos

A Santa Casa de Três Pontas paralisou os atendimentos na maternidade. O motivo, segundo o provedor do hospital, é a falta de médicos especialistas. O retorno das atividades está prevista para segunda-feira, 6, ou quando o problema for solucionado. De acordo com Michel Renan, não há plantonistas para a escala de sábado e por isso a paralisação foi necessária. Ainda de acordo com o provedor, o hospital precisa de dois médicos plantonistas de 24 horas e um de 12 horas para solucionar o problema. (Diário Regional - Pouso Alegre) https://jornaldiarioregional.com.br/2023/11/03/maternidade-paralisa-atendimentos-por-falta-de-medicos-em-tres-pontas-mg/

“Cemig nas comunidades” chega a Sabará

A Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) iniciou, na última semana, em Sabará, a execução do programa “Cemig nas Comunidades”. Por meio da iniciativa, a concessionária realiza visitas de eficiência energética nas residências de milhares de famílias de comunidades, aglomerados e conjuntos habitacionais de Minas Gerais. Durante as visitas, atendentes comunitários, sempre uniformizados com crachá, realizam a troca gratuita de lâmpadas antigas por outras de modelo LED (até 5 lâmpadas); e orientam as famílias sobre o uso sustentável e seguro da energia e sobre como utilizar equipamentos elétricos, sem gastar mais que o necessário. (Jornal Folha de Sabará - Sabará)

https://folhadesabara.com.br/noticia/27791/programa-lcemig-nas-comunidadesr-chega-a-sabara