COLUNA MG

Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Caratinga ouve vítimas das barragens

Moradores dos distritos de Cordeiro de Minas, Ilha do Rio Doce e Porto Seguro, estiveram na Câmara na semana que passou para uma audiência pública sobre os prejuízos sofridos com o rompimento das barragens em 2015. A reunião aconteceu a pedido da vereadora Giuliane Quintino e foi presidida pelo legislador José Cordeiro. A audiência contou com as presenças do promotor substituto da 5ª promotoria de justiça, Denis William Rodrigues Ribeiro, do vereador Johny Claudy, da advogada Aleksandra Samora, representando a comunidade, além de associações. Prefeitura e Renova não enviaram representantes. (Diário de Caratinga)

https://diariodecaratinga.com.br/camara-realiza-audiencia-publica-para-abordar-problemas-de-comunidades-atingidas-por-rompimento-de-barragens/

Cimams e MP na defesa do consumidor

Foi inaugurada em Montes Claros a 16ª unidade descentralizada do Procon Regional do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene (Cimams). Com a instalação desta unidade pelo Cimams e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ficam faltando apenas três, de um total de 19, que deverão acontecer ainda neste ano. O Procon Regional do Cimams, com sede em Montes Claros, é composto pelos municípios de Patis, Glaucilândia, Claro dos Poções, Itacambira, Juramento, Mirabela, Francisco Sá e Capitão Enéas. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/cimams-e-mp-avancam-na-defesa-do-consumidor/

Sete Lagoas sedia Jogos Jurídicos

Sete Lagoas volta a receber uma competição universitária: os Jogos Jurídicos 2023, que começou na quinta e prosseguem até domingo, dia 5. O evento, de natureza esportiva universitária, promove o esporte e integração entre estudantes do curso de Direito de várias agremiações de todo o estado de Minas Gerais. São diversas modalidades, tanto coletivas como individuais, em campos e ginásios da cidade, além de shows, realizados no Unifemm, mais uma vez contando com o apoio da Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal Adjunta de Esportes e Lazer e do Grupo Uai de Hotéis e Pousadas de Sete Lagoas e Região. (Diário Sete Lagoas)

https://diariosetelagoas.com.br/sete-lagoas-sedia-jogos-juridicos-mineiros-2023-de-2-a-5-de-novembro/

Situação de urgência na UPA de Araguari

A Secretaria de Saúde publicou no Correio Oficial, através de decreto, declarou situação de urgência, excepcionalidade e de anormalidade emergencial na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município de Araguari, dando outras providências. Segundo o decreto, o Chamamento Público que tratava de contratação de empresa para realizar a gestão da UPA Araguari foi suspenso por ordem judicial. O atual contrato ainda poderá ser prorrogado por mais 45 dias para que seja instaurado prazo de transição da gestão atual para uma nova. (Gazeta do Triângulo - Araguari)

https://gazetadotriangulo.com.br/prefeitura-declara-situacao-de-urgencia-e-de-anormalidade-emergencial-na-upa/

Caeté anuncia o Piso da Enfermagem

O prefeito Lucas Coelho foi à Santa Casa e anunciou, na noite de terça-feira, 31, o pagamento do piso salarial da enfermagem aos servidores da Prefeitura Municipal de Caeté e também do hospital. O prefeito lembrou os esforços feitos para que a Santa Casa esteja com uma boa saúde financeira, o prefeito agradeceu a toda a equipe, que demonstrou muita dedicação para reerguer a instituição desde a requisição administrativa em 2018, e então falou sobre a nova conquista. São mais de 120 profissionais beneficiados em Caeté com a readequação do piso salarial da enfermagem, entre funcionários da Prefeitura e da Santa Casa. (Opinião Caeté - Caeté)

https://www.opiniaocaete.com.br/prefeito-anuncia-pagamento-do-piso-da-enfermagem/

Congonhas oferece auxílio funeral

Em meio à dor da perda, famílias de baixa renda em Congonhas têm acesso ao Auxílio Funeral Municipal, proporcionando um suporte necessário durante o processo de despedida. Este benefício, estabelecido por legislações específicas, cobre diversos aspectos do funeral, aliviando o peso financeiro enfrentado durante esse período. A solicitação para receber o auxílio deve ser realizada na funerária logo após a necessidade dos serviços, e os documentos precisam ser apresentados no protocolo da Prefeitura dentro de 30 dias após o falecimento. (Jornal Correio Online - Conselheiro Lafaiete)

https://www.jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/32871-congonhas-oferece-apoio-com-auxilio-funeral-para-familias-de-baixa-renda

Carmo de Minas investe na merenda

A Prefeitura Municipal de Carmo de Minas divulgou os avanços nos investimentos ligados diretamente ao bem-estar dos alunos e servidores da rede municipal, através da merenda escolar. Para tal, foram adquiridos novos utensílios e kits completos para auxiliar na preparação de uma alimentação de qualidade para as crianças e jovens do município. Além disso, houve o investimento em armários, uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para as colaboradoras de toda rede municipal de ensino. (Jornal Panorama – São Lourenço)

https://jornalpanoramaminas.com.br/prefeitura-de-carmo-de-minas-investe-em-melhorias-na-preparacao-e-qualidade-da-merenda-escolar/