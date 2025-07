COLUNA MG

Aeroporto da Zona da Mata bate recordes

O Aeroporto Presidente Itamar Franco registrou recorde de movimentação de passageiros e de cargas em 2023. De janeiro a setembro deste ano, 164.171 pessoas embarcaram ou desembarcaram no terminal, sendo que o mês de julho teve o maior número de passageiros da história do aeroporto, com 22.321 viajantes, de acordo com a Agência Minas. O transporte de cargas, por sua vez, atingiu a marca de 205 toneladas. Com relação ao transporte de cargas, o mês de setembro de 2023 é o que teve a maior movimentação da história do local, tendo mais de 38 toneladas entre as categorias nacionais e importadas. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora) https://tribunademinas.com.br/noticias/economia/31-10-2023/aeroporto-regional-da-zona-da-mata-bate-recordes.html

Varginha instala iluminação no Cemitério

Para melhorar a segurança do local e evitar a ação de vândalos que tem invadido e depredado alguns túmulos, a Prefeitura de Varginha está instalando a primeira etapa da iluminação no entorno do cemitério municipal. Segundo o Prefeito Verdi Melo, além da iluminação, serão instaladas câmeras em locais estratégicos, dificultando a ação desses vândalos que agridem o sentimento das pessoas, ao subtraírem peças dos túmulos de familiares falecidos. Serão instaladas 21 luminárias de led de 10.400 lumens ao redor do muro de proteção, numa extensão de 800 metros. (Blog do Madeira)

https://blogdomadeira.com.br/prefeitura-de-varginha-instala-nova-iluminacao-para-melhorar-seguranca-do-cemiterio-municipal/

Rio Uberabinha com água turva

A forte chuva que atingiu Uberlândia no último domingo, 29, deixou o Rio Uberabinha com turbidez e coloração escura em vários pontos. De acordo com o tenente Diego Jorge, da Polícia Militar de Meio Ambiente, o problema aconteceu devido a uma obstrução em um bueiro na LMG-503, no Anel Viário Sul. Segundo o tenente, há uma obra de contenção sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) no local. Com a forte chuva, a construção não suportou a quantidade de água. Uma parte da vegetação caiu no Córrego Campo Alegre e desceu pelo Rio Uberabinha, gerando a coloração escura e a turbidez na água. (Jornal Diário de Uberlândia – Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/34646/obstrucao-em-bueiro-deixa-rio-uberabinha-com-coloracao-escura-e-agua-turva-em-uberlandia

Serrania analisa Polo Empreendedor

No fim de outubro, os vereadores de Serrania receberam do Executivo um Projeto de Lei que promete gerar empregos e renda às famílias serranienses, além de transformar a cidade. É o que dispõe sobre a implantação do Polo do Empreendedor Municipal de Serrania, denominado Distrito Industrial II – Murilo Gonzaga Ribeiro. O projeto prevê a destinação de 38 terrenos para empresas de Serrania e de outros municípios que queiram gerar emprego na cidade, com lotes de 500 m² a 5 mil m². (Jornal Panorama – São Lourenço)

https://jornalpanoramaminas.com.br/camara-de-serrania-analisa-projeto-de-lei-que-cria-polo-empreendedor/

17 trabalhadores resgatados em Mucuri

Após fiscalização realizada para verificar denúncias de trabalho análogo ao de escravo na região do Vale do Mucuri em Teófilo Otoni, o proprietário de uma fazenda de corte de eucalipto e produção de carvão vegetal, localizada na zona rural do Distrito de Mucuri, firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) perante o Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais (MPT-MG), que reúne obrigações para pôr fim ao trabalho em condições degradantes, sem gestão de saúde e segurança e concessão de direitos trabalhistas. Na ocasião, dezessete trabalhadores foram resgatados. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

https://diariotribuna.com.br/?p=22023

Papai Noel chega em Ipatinga dia 5

A magia do Natal se aproxima e, para celebrar esta que é a época mais mágica do ano, o Shopping Vale do Aço a partir deste domingo, 5, inaugura oficialmente a temporada de Natal deste ano com a grande chegada do Papai Noel. O bom velhinho chegará ao empreendimento em um espetáculo que promete encher os olhos de adultos e crianças. Papai Noel estará acompanhado pela calorosa presença da Mamãe Noel e seus ajudantes que contarão a história do Natal através de uma encenação lúdica e cheia de surpresas. Uma banda de fanfarra se juntará ao cortejo, acompanhando o percurso festivo até a praça principal de eventos l, no primeiro piso, para inaugurar a decoração natalina, cujo tema é “Contos de Natal”. (Jornal Classivale – Ipatinga)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/2958/papai-noel-chega-ao-shopping-vale-do-aco-dia-05-de-novembro