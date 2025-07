COLUNA MG

Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

Receita doa 30 mil peças de vestuário

A Receita Federal destinará 5 toneladas de vestuário, que equivalem a aproximadamente 30 mil peças, para Varginha, Poços de Caldas, Três Corações, São Sebastião do Paraíso, Machado, Paraguaçu, Carmópolis de Minas e Oliveira. A entrega será realizada no dia 26 de outubro, às 10 horas, no Depósito de Mercadorias Apreendidas da Receita Federal em Poços de Caldas. O valor total da destinação está avaliado em mais de 300 mil reais. Os vestuários foram apreendidos em operações de fiscalização da Receita Federal, em parceria com as forças policiais, que combatem o contrabando e a importação ilegal de mercadorias. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Sete Lagoas sedia encontro hoteleiro

Sete Lagoas sedia, nos dias 23 e 24 de novembro, a 22ª edição do Encontro da Hotelaria Mineira. O prefeito Duílio de Castro confirmou participação no evento durante reunião com as presenças do coordenador executivo estadual da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação Marcos Valério Rocha, do secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo Edmundo Diniz, do representante do Grupo Uai de Hotéis e Pousadas de Sete Lagoas Arísio França Jr. e de Leonardo Campolina, representando uma rede de captação de eventos. O encontro será no Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato. (Diário Sete Lagoas)

Hacker tenta roubar da Prefeitura

Foi divulgado nesta tarde de terça feira pela Prefeitura de Barão de Cocais uma nota informando que houve uma tentativa de hackeamento das suas contas bancárias. “Passando-se por funcionário da Caixa Econômica Federal, o crimonoso tentou reconfigurar computadores da Tesouraria e realizar operações de transferência no valor total de R$ 600 mil”, disse o governo. A Polícia Militar, registrou um boletim de ocorrência, e conseguiu, por meio da Caixa, o bloqueio das transações “e a devolução dos valores para os cofres públicos”, garantiu. (Itabira Notícias)

Poços também sofre ataque

A Polícia Civil de Poços de Caldas está investigando uma suposta invasão por hackers ao sistema eletrônico de dados da Prefeitura da cidade. A investida criminosa foi descoberta na manhã de segunda-feira, 23 de outubro, e causou grande preocupação devido à natureza sensível das informações envolvidas. O sistema de dados da Prefeitura de Poços de Caldas é gerenciado por uma empresa terceirizada com sede em Uberlândia. Segundo relatos, os invasores teriam obtido acesso ao sistema e se recusaram a liberá-lo a menos que fosse pago um resgate no valor de R$ 15 milhões para a recuperação dos dados. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Copasa analisa água de Patos

Após análises feitas pela Copasa da água do rio Paranaíba, em Patos de Minas, os resultados comprovaram que a água coletada não apontou nenhum tipo de contaminação química do manancial que pudesse acarretar prejuízos à saúde da população. Os laudos apontaram a elevação acentuada da cor da água bruta, ou seja, a alteração da coloração da água do rio, fato que também pôde ser observado a olho nu e que levou à manutenção hidráulica e paralisação emergencial da Estação de Tratamento de Água (ETA) no início do mês de outubro, afetando o abastecimento de água em Patos de Minas. (Folha Patense)

Cataguases recebe Vem pra Minas

A Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais (Invest Minas) está promovendo, em parceria com a prefeitura de Cataguases, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Gestão Institucional, a 10ª edição do Vem pra Minas, que será realizado no dia 8 de novembro. O objetivo é mostrar as diversas oportunidades de investimento na Zona da Mata. O diretor de atrações de investimentos da Invest Minas, Leandro Andrade, explica que o Vem pra Minas busca levar a proposta de valor de Minas Gerais para a atração de novos negócios. (Jornal Além Parahyba)

Campus da Universidade é protocolado

Uma comitiva de Araxá participou de mais uma reunião com o Ministério da Educação para avançar nas negociações da implantação de um campus da Universidade Federal do Triângulo Mineirona cidade. A reunião aconteceu na terça-feira, 24, em Brasília. Participaram da reunião o prefeito Robson Magela, a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, o deputado estadual Bosco, o presidente da Câmara Municipal de Araxá, Bosco Júnior, e também os vereadores Raphael Rios e Leni Nobre. A comitiva foi recebida pela secretária de Ensino Superior do MEC, Denise Pires de Carvalho (Correio de Araxá – Araxá)