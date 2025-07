FAEMG SENAR | Divulgação

O Sistema Faemg Senar participou, nesta segunda-feira (2/6), em Montes Claros (MG), do lançamento do programa “Encontro das Águas”, uma iniciativa do Governo de Minas para enfrentar os desafios da seca e da escassez hídrica no semiárido mineiro. O Sistema irá atuar como parceiro técnico na execução das ações.

Entre as medidas previstas estão: Operação Pipa (para transporte de água potável), instalação de sistemas de dessalinização, construção de cisternas para captação de água da chuva, implantação de núcleos agrícolas com infraestrutura e moradias, distribuição de kits de irrigação e ações de assistência humanitária nas regiões do Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri.

O Sistema Faemg Senar será responsável pela execução de ações práticas por meio do programa AgroNordeste, levando Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) aos produtores locais. Também serão ofertados cursos de Formação Profissional Rural e de Promoção Social, contribuindo para a geração de renda, desenvolvimento de competências e adaptação das comunidades às condições climáticas da região.

Participação ativa

A gerente de Sustentabilidade do Sistema Faemg Senar, Mariana Ramos, participou da cerimônia de lançamento ao lado de representantes da Associação dos Sindicatos dos Produtores Rurais do Norte de Minas (Aspronorte) e do Sindicato dos Produtores Rurais de Montes Claros.

“Estamos aqui para reforçar nosso compromisso com a sustentabilidade e com o apoio efetivo às comunidades rurais impactadas pela seca. Mais do que marcar presença no evento, o Sistema também contribuiu na elaboração do Plano Estadual de Enfrentamento à Seca e Estiagem 2025-2031, apresentando propostas técnicas que agora fazem parte das ações do programa Encontro das Águas”, destacou Mariana.

O evento reuniu o governador Romeu Zema, o prefeito de Montes Claros, Guilherme Guimarães, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeuzinho Martins Leite, além de deputados, prefeitos da região, vereadores e outras autoridades estaduais e municipais.

Seminário reforça compromisso

Além do lançamento, Montes Claros sediou o Seminário de Enfrentamento à Seca e Estiagem, que reuniu técnicos, gestores públicos e especialistas para discutir soluções integradas e estratégias duradouras para os desafios do semiárido mineiro.

O programa Encontro das Águas é uma das principais ações do Plano Estadual de Enfrentamento à Seca e Estiagem 2025-2031, unindo medidas emergenciais e projetos estruturantes, com o objetivo de construir um semiárido mais forte, sustentável e resiliente.