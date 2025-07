Inteligência Artificial, competitividade e associativismo também foram destaques na reunião do colegiado.

A parceria consistente entre os sindicatos da Câmara da Indústria da Comunicação, aliada ao apoio do Sistema FIEMG em inovação e competitividade, foi destaque na reunião do colegiado, realizada na sede da entidade. O presidente da Câmara, Rodrigo Fernandes, destacou que todos os elos do processo produtivo do setor estão representados na Câmara, e celebrou os resultados alcançados em maio:

“Foram resultados impressionantes, fruto da interação entre os membros — desde a formação profissional, passando pela produção, até as diversas formas de divulgação por meio da comunicação”, comemorou.

Nesse contexto, uma parceria inédita entre os sindicatos integrantes da Câmara proporcionou a produção de material promocional que pode abrir e ampliar mercados para produtos industriais mineiros no exterior. A Primacor, empresa associada ao Sindicato da Indústria Gráfica de Minas Gerais (Sigemg) — presidido por Vicente Aleixo Dias —, foi responsável pela impressão dos folders de apresentação do cinema mineiro. Esse material foi utilizado pelo Sindicato da Indústria Audiovisual (Sindav), que representou Minas Gerais no Festival de Cinema de Cannes, o maior do setor no mundo, realizado em maio.

A presidente do Sindav, Daniela Fernandes, destacou a importância da colaboração:

“Essa parceria foi fundamental para que o mundo conhecesse as nove produções mineiras apresentadas em Cannes, que devem ser a base para muitos negócios que estão por vir”, ressaltou.

Produção mineira como referência internacional

Entre os nove filmes apresentados em Cannes estava “Maria: A Rainha Louca”, que contou com apoio da Escola SENAI Audiovisual, tanto no processo de produção quanto na elaboração de roteiro e figurinos. A gerente da escola, Karla Bittar, fez um balanço das atividades e anunciou uma novidade:

“Estamos elaborando uma proposta para interiorizar nossos cursos, levando formação audiovisual para todas as regiões do estado”, afirmou.

A reunião também contou com a presença da secretária de Cultura de Belo Horizonte, Eliane Parreiras, que falou sobre a missão mineira, coordenada por ela, no Festival de Cannes. Ela elogiou os esforços da FIEMG:

“É uma satisfação estar aqui, vendo os resultados de um trabalho que se consolida”, destacou.

Em seguida, passou a palavra para Thaylane Cristina, coordenadora da BH Film Commission, que apresentou um balanço das atividades e dos avanços da capital como polo de produção cinematográfica.

Inovação, tecnologia e defesa do setor

Outro ponto de destaque na reunião foi a apresentação das soluções em Inteligência Artificial oferecidas pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), através da Gerência de Projetos para a Indústria. A palestra foi conduzida pela analista Alice Machado Campos e Souza, que detalhou como a IA pode apoiar o desenvolvimento das indústrias criativas.

Além disso, foi ressaltado o sucesso do Seminário da Indústria Gráfica, realizado em maio, dentro do programa FIEMG Competitiva. A analista Ana Isabella Ferrarez, que também apoia o Sindicato dos Proprietários de Jornais, Portais, Revistas e Similares do Estado de Minas Gerais (Sindijori), relatou as dificuldades enfrentadas pelo setor em razão dos critérios atuais de geolocalização de acessos, utilizados como base para a remuneração de publicidade em meios digitais por governos e entidades mineiras.

O presidente da Câmara e do Sindijori, Rodrigo Fernandes, solicitou ao IEL orientações e apoio técnico para a elaboração de um parecer, que subsidiará a defesa dos interesses de um setor estratégico para a indústria da comunicação em Minas Gerais.