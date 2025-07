FAEMG SENAR | Divulgação

Com foco na aquisição coletiva de insumos, o Projeto Compra Estratégica, do Sistema Faemg Senar, mobilizou mais de 150 participantes em cinco encontros de sensibilização realizados na última semana nos municípios de Piraúba, Conselheiro Lafaiete, Entre Rios de Minas, Guarani e Juiz de Fora.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre o Instituto Antônio Ernesto de Salvo (INAES) — núcleo de inovação, projetos e pesquisa do Sistema Faemg Senar —, sindicatos de produtores rurais e a Bioma Investimentos. O objetivo é ampliar o acesso a insumos agrícolas com preços mais competitivos, possibilitando aquisições em momentos estratégicos do calendário produtivo.

Como próximo passo, serão criados grupos de WhatsApp por município, com o intuito de facilitar o compartilhamento de ofertas e a coleta de demandas locais, fortalecendo a comunicação entre produtores e fornecedores.

No município de Paula Cândido, onde o projeto já está em operação, os resultados têm sido promissores. Os produtores locais registraram uma economia média de 9% na compra de itens como caroço de algodão e farelo de soja, além de avanços na organização da logística de distribuição. A atuação em conjunto também gerou redução nos preços praticados por fornecedores da região.