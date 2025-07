SEBRAE | Divulgação

Profissionais podem inscrever seus trabalhos até 9 de junho nas categorias Texto, Áudio, Vídeo, Fotojornalismo e Jornalismo Universitário

Por Roger Dias

Estão abertas as inscrições para uma das principais premiações jornalísticas de Minas Gerais. O lançamento da 12ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ) ocorreu na noite da última terça-feira (6/5), na sede do Sebrae Minas, durante o evento “Jornalismo em busca da precisão”. O encontro reuniu jornalistas de diversos veículos de comunicação do estado e estudantes universitários, e marcou o anúncio da premiação da etapa estadual, que distribuirá R$ 98 mil aos vencedores.

A premiação contempla quatro categorias principais — Texto, Áudio, Vídeo e Fotojornalismo — além da categoria especial Jornalismo Universitário.

Os valores por colocação são:

1º lugar (categorias principais) : R$ 11 mil

2º lugar : R$ 8 mil

3º lugar : R$ 5 mil

Jornalismo Universitário (1º lugar): R$ 2 mil

Inscrições abertas até 9 de junho de 2025.

Período de veiculação dos conteúdos: de 3 de junho de 2024 a 8 de junho de 2025.

Os trabalhos podem ser inscritos dentro do tema central “Empreendedorismo com foco nos pequenos negócios”, com os seguintes subtemas sugeridos:

Bioeconomia

Pequenos Negócios e COP-30

Inovação e Startups

Produtividade e Competitividade

Inclusão Produtiva e Desenvolvimento Territorial

Transformação Digital

Empreendedorismo Feminino

Políticas Públicas e Legislação

Acesso a Crédito e Gestão Financeira

Empreendedorismo Social

“O jornalismo é um braço importante no diálogo do Sebrae Minas com seus stakeholders. O futuro do país passa pelo empreendedorismo e pela gestão eficiente das empresas, que geram emprego e renda. E o jornalismo traz visibilidade a essas histórias de sucesso”, destacou o superintendente do Sebrae Minas, Afonso Maria Rocha.

O PSJ é uma oportunidade para profissionais da imprensa e estudantes de Jornalismo mostrarem seu trabalho e serem reconhecidos pela excelência jornalística. Criado pelo Sebrae, o prêmio tem como objetivo valorizar reportagens que abordem o universo do empreendedorismo, veiculadas nos mais diversos canais da imprensa brasileira.

Seminário “Jornalismo em busca da precisão” reúne especialistas

O lançamento do PSJ 2025 também contou com a participação de Natália Leal, CEO da Agência Lupa, e Gabriel Ronan, coordenador do Núcleo de Dados do Estado de Minas. Eles debateram como a checagem de informações e a inteligência de dados são fundamentais para fortalecer a credibilidade da imprensa e combater a desinformação.

“O jornalismo atual enfrenta grandes desafios e precisa ser discutido com carinho e atenção. A checagem diária de dados é essencial, mas exige uma análise profunda das informações”, apontou Gabriel Ronan.

Natália Leal reforçou a importância de estratégias que garantam a qualidade do conteúdo jornalístico:

“As técnicas de checagem estão cada vez mais presentes no jornalismo, por exigência da própria profissão e da sociedade. Nosso objetivo é reduzir o jornalismo puramente declaratório e enriquecer a reportagem com dados mais precisos e confiáveis”, afirmou.

Sebrae lança nova versão da plataforma “Inteligência Sebrae”

Durante o seminário, o Sebrae Minas apresentou a nova versão da plataforma Inteligência Sebrae, que oferece recursos exclusivos para jornalistas, como infográficos, notícias e dados atualizados sobre o universo dos pequenos negócios e os territórios mineiros.

“A plataforma facilita o dia a dia dos profissionais da imprensa, com acesso rápido a estatísticas sobre abertura e fechamento de empresas, geração de empregos, identidades territoriais e outros indicadores”, explicou Fernando Sasso, gerente da Unidade de Inteligência Estratégica do Sebrae Minas.

Mais informações e regulamento: [clique aqui]

