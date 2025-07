AMM | Divulgação

Uma comunicação estratégica é essencial para fortalecer a imagem institucional e gerar reconhecimento positivo da gestão pública. Durante o 2º Fórum Mineiro de Comunicação, realizado no primeiro dia do 40º Congresso Mineiro de Municípios (6/5), o professor e consultor de Marketing Político Marcelo Vitorino apresentou a palestra “Como vencer o desafio de comunicar bem com o cidadão e ter a gestão reconhecida”. A proposta foi discutir a comunicação como uma ferramenta estratégica para aproximar as administrações municipais da população.

Segundo Vitorino, ações bem planejadas contribuem diretamente para o fortalecimento da confiança entre a comunidade e o poder público. “A comunicação da gestão tem que ser sólida o suficiente para que, quando chegue uma informação inverídica ao cidadão, ele consiga filtrar e dizer: ‘não, isso aqui não está acontecendo’”, afirmou.

Com a sala cheia, o palestrante trouxe exemplos práticos, destacou a importância de se contar com profissionais capacitados e reforçou que a comunicação de gestão deve tanto informar sobre os serviços públicos quanto proteger a administração de ataques indevidos. “É muito difícil alguém numa cidade usufruir 100% dos serviços que a prefeitura oferece. Por isso, comunicar é essencial”, explicou.

Vitorino também deixou um recado aos participantes: “Uma comunicação não salva uma gestão ruim, mas ajuda muito uma gestão que de fato está trabalhando”.

É preciso se comunicar

Em um cenário de crescente exigência por transparência e proximidade, a comunicação institucional ganha ainda mais protagonismo. No painel “Narrativa de Poder – Comunicação Pública em 360 graus”, com a participação de prefeitos e jornalistas, a necessidade de comunicar com clareza e estratégia foi unanimidade.

“Temos como obrigação entregar uma cidade melhor, mas também de comunicar o que é feito”, destacou o prefeito de Barbacena, Carlos Du.

O jornalista e diretor-executivo do O Fator, Lucas Ragazzi, reforçou o papel da imprensa como parceira estratégica: “Uma equipe de comunicação eficiente e proativa consegue estabelecer uma relação de confiança com a imprensa — e isso é crucial em momentos de crise”.

Já o prefeito de Ipanema, Júlio Fontoura, compartilhou um case de sucesso: “Ipanema é uma cidade com poucos recursos e precisávamos de uma marca. Criamos a Festa do Queijo e ficamos conhecidos em todo o País, com mídia gratuita. Comunicação é aproximação”.

Para o sócio-executivo da Deja Estratégia, Rodrigo Bueno, a comunicação está no centro da excelência administrativa. “Um mandato de excelência é baseado em três pilares: política, gestão e comunicação”.

O painel foi mediado pela jornalista e diretora de Comunicação da AMM, Tatiana Moraes.

Inteligência Artificial a favor da comunicação pública

Outro tema que chamou atenção no fórum foi a palestra “Comunicação Política em Mandato com Inteligência Artificial”, apresentada pelo escritor e mestre em Ciência Política Gilberto Musto.

Segundo Musto, a efetividade na comunicação institucional depende de uma estrutura narrativa clara. “Para comunicar com precisão, é preciso seguir três passos: primeiro falar da dor, depois mostrar o problema e, por fim, apresentar a solução. A maioria das instituições inverte essa lógica”, alertou.

Durante a palestra, o especialista também compartilhou prompts de comando que auxiliam na criação de conteúdo, gestão de crise e outras atividades de comunicação. “O uso da Inteligência Artificial tem custo zero. O que vocês precisam é criatividade e conhecimento. Com isso, já têm em mãos uma poderosa ferramenta de trabalho”, concluiu.