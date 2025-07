AMM | Divulgação

Os gestores e servidores públicos que não puderem comparecer ao 40º Congresso Mineiro de Municípios poderão acompanhar o evento ao vivo pelo canal da AMMTVMinas no YouTube: https://www.youtube.com/@AMMTVMinas. A transmissão será simultânea dos painéis e palestras realizadas no Palco Minas Gerais e no Auditório AMM.

Transmissões ao vivo:

Dia 06/05 (Terça feira):

. 09h – Abertura solene, no Palco Minas Gerais

. 13h30 – 4º Fórum de Licitações e Contratações Públicas – Novos desafios da Lei 14.133/2021, no Palco Minas Gerais

. 13h30 – 2º Fórum Mineiro de Comunicação, no Auditório AMM

Dia 07/05 (Quarta feira):

. 09h – Fórum sobre a Reforma Tributária e os impactos para os municípios, no Palco Minas Gerais

. 09h – Fórum Sebrae Minas, no Auditório AMM

. 13h30 – Fórum Sebrae, no Auditório AMM

. 17h30 – Posse da nova diretoria da AMM (2025–2028), no Palco Minas Gerais

. Confira a programação completa no site oficial ou clicando aqui

Um congresso histórico

Realizado pela Associação Mineira de Municípios (AMM), o congresso celebra em 2025 sua 40ª edição, com o tema:

"Capacitação e Gestão Estratégica: as chaves para um mandato de sucesso"

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site https://congresso.amm-mg.org.br/40/. A expectativa é reunir 10 mil pessoas nos dias 6 e 7 de maio de 2025, no Expominas, em Belo Horizonte.

Principais destaques do evento:

2º Fórum Mineiro de Comunicação

Dia 6/5, com palestra de Marcelo Vitorino , referência nacional em comunicação governamental e marketing político, com o tema:

"Como vencer o desafio de comunicar bem com os cidadãos e ter a gestão reconhecida"

13º Prêmio AMM de Boas Práticas na Gestão Municipal

Entrega no dia 6/5, às 17h30, destacando iniciativas inovadoras em Educação, Meio Ambiente, Turismo e Desenvolvimento Econômico .

Posse da nova diretoria da AMM

Acontece no dia 7/5, com a posse do prefeito de Patos de Minas, Luís Eduardo Falcão Ferreira , como presidente da entidade para o triênio 2025–2028 .

38ª Feira para o Desenvolvimento dos Municípios

Com expositores de soluções, produtos e serviços para a gestão pública, promovendo networking, inovação e parcerias estratégicas.

Serviço: