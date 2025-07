AMM | Divulgação

Palestrante também estará presente no Fórum de Comunicação durante o 40º Congresso Mineiro de Municípios

Com o objetivo de capacitar gestores, assessores e servidores públicos na área da comunicação governamental, a Associação Mineira de Municípios (AMM) firmou uma parceria com a Academia Vitorino e Mendonça (AVM) — considerada a principal escola de marketing político do país. O resultado dessa iniciativa é o curso "Comunicação para Governos e Instituições", idealizado e ministrado pelo renomado professor e consultor de marketing político, Marcelo Vitorino.

O curso será realizado nos dias 25 e 26 de agosto, no Teatro B32, em São Paulo, na modalidade presencial. Também estará disponível on-line, com transmissão ao vivo e acesso à gravação por um ano.

Inscrições: comunicacaodegovernos.com.br

A capacitação foi desenvolvida especialmente para prefeitos, secretários de comunicação, profissionais da área institucional, agências que atendem governos e demais agentes públicos municipais interessados em aprimorar suas estratégias de comunicação com a sociedade. O curso permite inscrição via nota de empenho.

Como parte da parceria com a AMM, associados têm 20% de desconto na modalidade on-line, com acesso a materiais exclusivos e participação em grupo fechado de alunos com o professor.

Conteúdo estratégico e foco prático

A formação aborda, de maneira prática, temas como:

Organização da secretaria de comunicação;

Definição de planejamento estratégico;

Diferença entre comunicação institucional e pessoal do gestor;

Produção de conteúdo;

Gestão de crise e reputação;

Boas práticas nas contratações públicas na área de comunicação.

Presença confirmada no 40º Congresso Mineiro de Municípios

“A comunicação é o elo entre a gestão e o cidadão. Governos que não conseguem comunicar suas ações de forma eficiente correm o risco de não serem reconhecidos, mesmo fazendo um bom trabalho”, afirma Marcelo Vitorino, que também será palestrante no 2º Fórum Mineiro de Comunicação, durante o 40º Congresso Mineiro de Municípios, no dia 6 de maio, com o tema:

“Como vencer o desafio de comunicar bem com os cidadãos e ter a gestão reconhecida”.

Segundo o presidente da AMM, Dr. Marcos Vinicius, a parceria reforça o compromisso da entidade com o fortalecimento das administrações públicas:

“Capacitação e planejamento são fundamentais para garantir eficiência e transparência nas administrações municipais. Essa é uma oportunidade ideal para se capacitar e impulsionar sua gestão. A parceria com Marcelo Vitorino oferece um curso de excelência, com conteúdo prático e professores altamente qualificados. Essa iniciativa certamente vai contribuir para o fortalecimento da comunicação nos municípios mineiros.”

Curso Comunicação para Governos e Instituições