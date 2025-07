FAEMG SENAR | Divulgação

Mais de 30 presidentes de sindicatos de produtores rurais em primeiro mandato e recém-eleitos participaram, na terça-feira (25/03), do Projeto Descobrir, na sede do Sistema Faemg Senar, em Belo Horizonte. O evento teve como principal objetivo apresentar o Sistema Faemg Senar aos novos líderes sindicais, proporcionando uma imersão nos serviços e ações desenvolvidos em prol dos produtores rurais mineiros.

O encontro contou com a presença de toda a diretoria do Sistema, da deputada federal Ana Paula Leão e do vice-governador de Minas Gerais, professor Mateus. "Vemos a Faemg como uma demandante e orientadora de soluções. Ela aponta as demandas do setor e nos guia dentro da pauta agrícola, porque trabalhamos com parceria e respeito por cada sindicato e pela Federação. O governador reforça isso, e é verdade: sentimos que essa diretoria faz parte do governo quando se trata de tomada de decisões e quando é preciso cobrar agilidade para que as coisas aconteçam na velocidade necessária", destacou professor Mateus.

O presidente do Sistema Faemg Senar, Antônio de Salvo, ressaltou a relevância da participação dos novos dirigentes sindicais. "É fundamental que vocês conheçam o Sistema Faemg Senar para que possam retornar às suas cidades com mais informações e conhecimento sobre o que cada setor pode oferecer. Os sindicatos precisam ser modernos e atuantes, assim como a nossa agropecuária em Minas Gerais", ressaltou.

Renovação

O assessor especial da diretoria, Antônio Álvares (Toninho de Pompéu), destacou a importância da renovação sindical e a necessidade de união entre os produtores rurais. "Quando vemos 30 novos presidentes, muitos jovens em sua maioria, percebemos que houve uma mudança significativa no sistema sindical mineiro. É uma grande honra ver essa nova geração assumindo a responsabilidade de representar e defender o produtor rural".

Já o vice-presidente secretário, Ebinho Bernardes, enfatizou a importância da presença dos novos presidentes. "Vocês deixaram suas atividades diárias para estar aqui, mostrando disposição para mudar o setor e promover melhorias aos produtores rurais. É essencial que conheçam a casa para entenderem como o Sistema pode apoiar os sindicatos e os produtores”.

O vice-presidente de Finanças, Renato Laguardia, destacou a representatividade e diversidade no setor sindical. "É importante que os presidentes conheçam os departamentos e setores do Sistema, pois estamos aqui para atender aos sindicatos e produtores. A mescla entre experiência e juventude, além do aumento da presença feminina, fortalece ainda mais a atuação das nossas entidades."

Proximidade

Entre os participantes, Edberto José Resende, do Sindicato de Governador Valadares, valorizou a proximidade com o Sistema Faemg Senar. "Já participo da Comissão Técnica da Pecuária de Leite e vejo que essa aproximação é fundamental para compreendermos melhor o trabalho realizado pelo Sistema e as oportunidades que ele oferece".

Lorena Souza, vice-presidente do Sindicato de Campo Florido, compartilhou sua experiência. "Eu não tinha conhecimento sobre a Faemg antes do evento e estou achando essa experiência maravilhosa. É inspirador ver tantas mulheres inseridas no sistema sindical. Gostei de conhecer os projetos da Faemg e quero levar para meu município essa sensação de união e defesa dos produtores rurais."

Víctor Martins, de Bom Despacho, também destacou a relevância do evento. "Como novos presidentes, estamos aqui para aprender e poder dar suporte aos nossos produtores no campo. Foi um dia de grande aprendizado, e tenho certeza de que os sindicatos de Minas Gerais só têm a ganhar com essa experiência."

A programação incluiu apresentações da diretoria do Sistema, além de palestras conduzidas pelo vice-presidente de Finanças e presidente do Inaes, Renato Laguardia, do gerente executivo, Bruno Rocha, sobre o projeto Compras Coletivas. O gerente de Formação Profissional e Promoção Social, Wander Magalhães, também abordou as ações do Senar.