Um dos momentos mais esperados pelo mundo político este ano foi o da eleição do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal da Associação Mineira de Municípios (AMM) para o triênio 2025-2028. Com 361 votos, Luís Eduardo Falcão Ferreira foi eleito presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM) para a gestão 2025-2028. O segundo candidato, Dr. Marcos Vinicius, atual presidente da entidade, recebeu 288 votos.

“Primeiramente, agradeço a presença de todos os prefeitos e prefeitas que comparecem, aqui, para votar. Votando ou não na nossa chapa, o nosso compromisso é com todos os municípios afiliados. Findada a eleição, agora, é trabalhar. A gente tem que unir os municípios mineiros. Estaremos, aqui, recebendo todos, para fazermos uma gestão em conjunto, com a participação de todos – da diretoria e de todos os prefeitos e prefeitas”, afirmou o presidente eleito da AMM, Luís Eduardo Falcão Ferreira.

Na avaliação do gestor, é preciso trabalhar por todos, mas ter uma atenção especial aos municípios com FPM 0.6 e 0.8. “Os menores são os que mais precisam de representação, assessoria, suporte. Eu convoco todos a participar. A entidade só vai ter força com a união de todos. As conquistas municipalistas se deram com força e união e é assim que a AMM deverá trabalhar a partir de agora.”

Participaram da eleição 649 votantes de municípios afiliados à AMM. A votação aconteceu nesta sexta-feira, dia 4 de abril de 2025, das 10h às 16h, na sede da entidade, na Avenida Raja Gabaglia, 385, Cidade Jardim, em Belo Horizonte, MG.

A posse da nova diretoria será no dia 7 de maio, durante o 40º Congresso Mineiro de Municípios, promovido pela AMM, no Expominas, em Belo Horizonte.

Processo

Duas chapas concorreram à eleição: “AMM Independente, Forte e Eficiente”, encabeçada pelo atual presidente da Associação e vice-presidente da CNM, Dr. Marcos Vinicius, e a “AMM Atuante, Unida e Transparente”, liderada pelo prefeito de Patos de Minas e presidente eleito da AMM, Luís Eduardo Falcão.

O edital completo com as informações sobre a inscrição das chapas e o processo de votação do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal da Associação para o triênio 2025-2028 foi publicado no portal da AMM e nas redes sociais da entidade. Puderam votar os prefeitos e prefeitas dos municípios associados que estão em dia com as obrigações estatutárias.

Perfil do presidente

Luís Eduardo Falcão Ferreira, 41 anos, nasceu no dia 16 de março de 1984, foi batizado na Igreja dos Capuchinhos, estudou na Escola Marcolino de Barros e no colégio Fonseca Rodrigues e se formou em Direito no Unipam. Seu bisavô Pedro Caetano e seu avô paterno Tião Caetano são do Aragão, município de Patos de Minas. Todos com origem na roça e sempre trabalharam como produtores rurais. Seu pai é Eduardo Ferreira, criado na rua Marechal Floriano, conhecido como Dudu. Engenheiro florestal, saiu cedo de Patos para estudar e trabalhar e retornou em 1996. Hoje, é empresário e produtor rural.

A respeito da vida pública de Falcão, ele foi presidente do diretório acadêmico na faculdade Unipam, um dos fundadores do movimento Vivacidade, que há 14 anos se reúne semanalmente para tratar do futuro da cidade e contribuir no que é possível. Desde então, foi presidente da Acipatos Jovem, tesoureiro, presidente do conselho de Segurança Pública, tesoureiro do Amparo Maternal e presidente da Acipatos.

Falcão participou de alguns projetos que hoje rendem bons frutos para Patos, iniciativas de prática esportiva vinculada à frequência escolar no Quebec e no Abner Afonso. Também ajudou na ampliação do sistema de videomonitoramento Olho Vivo com recursos privados. Profissionalmente, depois que ele se formou veio a se tornar empreendedor e hoje é sócioa-dministrador da MDFalcão Construtora, com diversos empreendimentos entregues nos últimos anos. Também fundou o Estacionamento Riviera. Desde 2015, é ativista pela renovação política e no ano de 2020 foi eleito com 38.415 votos, alcançando a marca de 52,92% dos votos totais.

Em 2022, Falcão recebeu o prêmio de Gestão Pública 2022 com aprovação de 92,4% da população local, em pesquisa realizada pelo Instituto Veritá.

Confira o novo Conselho Diretor da AMM:

Chapa “AMM Atuante, Unida e Transparente”

CONSELHO DIRETOR:

· Presidente – Patos de Minas – Luís Eduardo Falcão Ferreira

· 1º vice-presidente – Iguatama – Lucas Vieira Lopes

· 2º vice-presidente – Governador Valadares – Sandro Lúcio Fonseca

· 3º vice-presidente – Janaúba – José Aparecido Mendes Santos

· 4º vice-presidente – Visconde do Rio Branco – Luiz Fábio Antonucci Filho

· 1º secretário – Machado – Maycon Willian da Silva

· 2º secretário – Novo Cruzeiro – Viviane Barbosa Pena

· 1º tesoureira – Mariana – Juliano Vasconcelos Gonçalves

· 2º tesoureiro – Diamantina – Geferson Giordani Burgarelli

DIRETORES REGIONAIS:

· Região Central

· Corinto – Evaldo Paulo dos Reis

· Conceição do Mato Dentro – Otacílio Neto Costa Mattos

· Nova Lima – João Marcelo Dieguez Pereira

REGIÃO SUL

· Heliodora – Eduardo Cheung de Lima

· Capitólio – Cristiano Geraldo da Silva

· Ouro Fino – Antônio Benedito Salgueiro Miguel

REGIÃO NOROESTE

· Paracatu – Igor Pereira dos Santos

· Varjão de Minas – Rafael Costa de Toni

· Brasilândia de Minas – Oseias Cardoso Queiroz

REGIÃO TRIÂNGULO

· Prata – Marcel Vieira Rodrigues da Cunha

· Tupaciguara – Francisco Lourenço Borges Neto

· Uberaba – Elisa Gonçalves de Araujo

REGIÃO ALTO PARANAÍBA

· Tiros – Fernanda Aparecida Lagares de Oliveira

· Araxá – Rubens Magela da Silva

· Tapira – Maura Assuncão de Melo Pontes

REGIÃO CENTRO-OESTE

· Bom Despacho – Fernando Augusto Alves de Andrade

· Santo Antônio do Monte – Leonardo Lacerda Camilo

· Campo Belo – Adalberto Ribeiro Lopes

REGIÃO ZONA DA MATA

· Lima Duarte – Elenice Pereira Delgado Santelli

· Alto Rio Doce – Victor de Paiva Lopes

· Rio Doce – Silvério Joaquim Aparecido da Luz

REGIÃO NORTE

· Bocaiuva – Roberto Jairo Torres

· Salinas – Joaquim Neres Xavier Dias

· Novorizonte – Cleber Nascimento de Pinho

REGIÃO JEQUITINHONHA/MUCURI

· Itaobim – Fabiano Fernandes Silva Ribeiro

· Ouro Verde de Minas – Marcelo Adriano Xavier de Vasconcelos

· Malacacheta – Hermes Adalto Gomes da Cunha

REGIÃO RIO DOCE

· Itambacuri – Jovani Ferreira dos Santos

· Coroaci – Roney Alves de Brito

· Timóteo – Vitor Vicente do Prado

CONSELHO FISCAL (MEMBROS EFETIVOS)

· Abre Campo – Márcio Pessoa Moreira Victor

· Itaúna – Gustavo Marques Carvalho Mitre

· Rio Preto – Antônio Márcio Vieira

MEMBROS SUPLENTES

· Igaratinga – Fábio Alves Costa Fonseca

· Alpercata – Rafael Augusto França Oliveira Machado

· Caldas – Ailton Pereira Goulart