FAEMG SENAR | Divulgação

Estão abertas, até 9 de maio, as inscrições para a terceira edição da Maratona Faemg Jovem, promovida pelo Sistema Faemg Senar. Com o tema "Conexão Campo-Cidade", a iniciativa tem como finalidade envolver os jovens mineiros em desafios que promovam inovação, liderança e fortalecimento do agro.

“A Maratona Faemg Jovem tem o objetivo de formar líderes para o setor agropecuário, incentivando a participação ativa nos Sindicatos dos Produtores Rurais e fortalecendo a conexão entre os jovens do agro", afirmou a gerente da Mulher, do Jovem e de Inovação do Sistema Faemg Senar, Silvana Novais, que lidera o projeto.

Para participar da Maratona, é necessário montar uma equipe por meio do Sindicato dos Produtores Rurais (SPR) da sua região. Cada grupo deve ter de cinco a dez integrantes com idade entre 18 e 30 anos. Durante a competição, os times participarão de desafios, com avaliação baseada na execução e no impacto das iniciativas propostas.

Entre as atividades a serem desenvolvidas ao longo da maratona, está a implantação de um projeto técnico e/ou social relacionado ao tema central, que engloba a importância do agro para a cidade, a comunicação no setor agropecuário e a inovação e geração de renda nas propriedades rurais.

As equipes também irão participar de capacitações do Programa Trilha do Agro de Minas, de cursos presenciais de Formação Profissional Rural e treinamentos online, por meio da plataforma Senar Play. Além disso, os participantes precisam desenvolver eventos técnicos, juntamente com os Sindicatos de Produtores Rurais, e ações de inovação para solucionar desafios relacionados ao agro em sua região.

As três equipes mais bem classificadas receberão prêmios, kits tecnológicos, acesso a missões técnicas e mentorias especializadas em liderança. A divulgação dos finalistas e a premiação serão realizadas durante a 20ª Semana Internacional do Café (SIC), em Belo Horizonte, no dia 5 de novembro de 2025.

Inscrições

Os interessados em se inscrever na 3ª Maratona Faemg Jovem podem acessar o edital completo no portal do Sistema Faemg Senar (sistemafaemg.org.br).

Protagonismo jovem

A Maratona Faemg Jovem fomenta o empreendedorismo rural, a liderança e a sucessão entre jovens ligados ao setor da agropecuária em Minas Gerais, incentivando a disseminação de informações sobre o segmento, os processos de inovação e o espírito empreendedor. Também direciona e estimula o desenvolvimento de soluções, sejam elas tecnológicas ou não, que auxiliem no desenvolvimento do agronegócio mineiro, ao mesmo tempo em que representa uma excelente oportunidade para os jovens que desejam se destacar no setor.

Nas edições anteriores, a competição registrou um crescimento significativo. Em 2023, foram 55 equipes e 321 participantes, impactando mais de 5 mil pessoas. Já em 2024, o número subiu para 67 equipes e mais de 400 inscritos, alcançando cerca de 12 mil pessoas.