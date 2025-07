FAEMG SENAR | Divulgação

Os produtores rurais de Padre Paraíso ganharam reforço para ampliar o conhecimento e fortalecer a formação profissional. A partir de agora, os associados do Sindicato Rural do município contam com a Sala do Produtor, um espaço equipado com computador, webcam e televisor para reuniões e cursos, além de permitir o acesso à plataforma Senar Play para o estudo a distância.

O kit tecnológico está sendo entregue pelo Sistema Faemg Senar a 334 Sindicatos dos Produtores Rurais (SPR) de todo o estado. “Esta sala é feita para receber o produtor, fazer reuniões e realizar cursos, aumentando ainda mais a proximidade e a interação do Sindicato com o produtor rural”, explicou o presidente do SPR de Padre Paraíso, Emerson Ramalho.

Senar Play

A plataforma de ensino a distância coloca 220 cursos à disposição do produtor rural. “Só em Minas, no ano passado, foram mais de 43 mil concluintes com certificado que passaram pelo ensino a distância. É fonte de conhecimento para o homem e a mulher do campo”, destacou o superintendente do Senar Minas, Celso Furtado Júnior.

A plataforma está com matrículas abertas. As capacitações podem ser feitas pelo site (ead.senar.org.br) e pelo próprio aplicativo do Senar Play, disponível gratuitamente para smartphones com Android ou IOS.