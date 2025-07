SIGMA Lithium | Divulgação

A construção da segunda planta greentech da Sigma Lithium, localizada entre as cidades de Itinga e Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, está a todo vapor e impulsionando o mercado de trabalho local. Atualmente, há 39 oportunidades disponíveis para profissionais de diversas áreas, com ou sem experiência (veja a lista completa no final do texto). De dezembro até agora, 70 vagas foram preenchidas.

Financiada com recursos do Fundo Clima do BNDES, a segunda planta ampliará a capacidade de processamento e industrialização de lítio 100% sustentável, carbono zero e rastreável, passando de 270 mil para 520 mil toneladas anuais. Este projeto é essencial para consolidar a liderança do Brasil na cadeia produtiva de minerais estratégicos, fundamentais para a transição energética e a mobilidade sustentável. O lítio, em particular, é um insumo-chave para a produção de baterias de veículos elétricos e híbridos, reforçando a importância desta expansão.

Atualmente, a Sigma Lithium gera mais de 1.550 empregos diretos, sendo 85% da mão de obra da empresa residente ou oriunda da região, e mais de 20 mil empregos indiretos.

Em 2024, a companhia completou um ano de operação, alcançando a cadência operacional consistente de um produtor experiente, mesmo após apenas um ano de produção comercial.

Além disso, a empresa anunciou recentemente que aumentou a capacidade de sua planta greentech em quase 30%.

Juntos no Emprego

Com o objetivo de valorizar a mão de obra local, a Sigma Lithium criou o programa Juntos no Emprego, focado nas comunidades vizinhas ao empreendimento. Atualmente, 85% da força de trabalho da companhia é composta por moradores do Vale do Jequitinhonha.

De acordo com as estimativas da empresa, a fase de construção da segunda planta greentech demandará cerca de 1.000 trabalhadores diretos. Quando em operação, a nova unidade deverá gerar 500 novos postos permanentes de trabalho e aproximadamente 6.500 empregos indiretos na região, elevando para 2 mil o número de empregos diretos e aproximadamente 26 mil indiretos.

As vagas disponíveis são para cargos como Motorista (CNH C, D, E), Operador de Máquinas, Auxiliar de Serviços Gerais e Mecânico, entre outras. Os candidatos podem se inscrever enviando o currículo para o e-mail: juntosnoemprego@sigmalithium.com.br

Serviços e Oportunidades:

Apontador - 1 vaga

Auxiliar de Serviços Gerais - 7 vagas

Auxiliar Mecânico - 1 vaga

Encarregado de Terraplanagem - 3 vagas

Lubrificador - 1 vaga

Mecânico - 2 vagas

Motorista (CNH C; D ou E) - 5 vagas

Operador de Munck - 1 vaga

Operador de Máquinas - 15 vagas

Técnico de Segurança - 2 vagas

Topógrafo - 1 vaga

Local de atuação: Araçuaí e Itinga, Minas Gerais