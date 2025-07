CEMIG| Divulgação

Com o foco em melhorar ainda mais a qualidade do fornecimento de energia em Minas Gerais, a Cemig destinou, apenas em 2024, R$ 1,3 bilhão para inaugurar 31 subestações e construir 1.109 km de rede em sua área de concessão. Essas instalações, que incrementaram 625 MVA ao sistema da companhia, são fundamentais para o setor de distribuição, garantindo estabilidade e confiabilidade, fatores essenciais para impulsionar o desenvolvimento econômico do estado. Para se ter uma ideia, esse incremento de energia representa a soma da carga dos municípios de Juiz de Fora, Governador Valadares, Pouso Alegre e Montes Claros.

Desde o início do programa, em 2021, a Cemig entregou 127 subestações com um investimento de R$ 3,9 bilhões. Ao todo, foram incrementados 2.553 MVA e construídos 3.289 km de rede. Até 2027, a empresa vai inaugurar outras 73 unidades, aumentando em 50% o número dessas instalações em seu sistema de distribuição.

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), somente em 2024, foram instaladas quatro novas subestações, com destaque para a SE Serrano, que foi a 100ª desde o início do projeto. Foram destinados R$ 116 milhões para o incremento de 80 MVA. A região Norte de Minas Gerais foi a mais contemplada com novas unidades no ano passado, com seis novas subestações e investimentos de R$ 152 milhões.

De acordo com o engenheiro de Estratégia e Expansão da Distribuição, Rodrigo Rennó, as novas subestações são fundamentais para que a companhia seja a indutora do desenvolvimento de Minas Gerais.

“A Cemig está com um plano robusto de investimentos em Minas Gerais e a ampliação das subestações irá permitir o crescimento das diversas iniciativas da companhia, de forma a melhorar ainda mais o atendimento aos nossos mais de 9 milhões de clientes, com o atendimento às demandas de novas cargas, sejam industriais, comerciais, residenciais e rurais do nosso estado”, destaca.

Subestações modernas

Além de contribuir com o desenvolvimento econômico de Minas Gerais e gerar emprego e renda para a população, as novas subestações são modernas e utilizam cerca de 40% menos áreas do que as instalações convencionais.

“Com as novas unidades, até 2027 serão disponibilizados 14.400 MVA (megavolt-amperes)?de?carga para os clientes, um aumento?de?40% em relação a 2018. Para realizar essas obras nesse prazo tivemos?de?investir e?desenvolver novas tecnologias, como, por exemplo, subestações?compactas, que vão permitir redução?das distâncias?da?alimentação com melhor qualidade e?maior?disponibilização?de?carga para os clientes”,?afirma Rodrigo Rennó.

O engenheiro da Cemig completa explicando que “as novas subestações serão mais eficientes e modernas, possibilitando ampliar a capacidade de atendimento a novos pedidos de cargas, reduzir o tempo médio e o custo das obras de conexão de novas usinas, além de proporcionar uma energia confiável e de qualidade aos nossos clientes”, detalha.

