Foto: AMM | Divulgação

Gestores municipais de todo o Estado têm até o dia 21 de fevereiro para inscrever projetos inovadores no 13º Prêmio AMM de Boas Práticas na Gestão Municipal, com objetivo de valorizar projetos implementados pelas prefeituras de Minas Gerais e inspirar outros gestores a melhorar cada vez mais processos e programas. Promovida pela Associação Mineira de Municípios (AMM), a premiação destaca projetos inovadores das prefeituras mineiras em quatro eixos da administração pública: Desenvolvimento Econômico, Educação, Meio Ambiente e Turismo.

“Receber o Prêmio AMM de Boas Práticas na Gestão Municipal é mais do que uma honra: é reafirmar o compromisso com a inovação, a eficiência e a entrega de serviços de qualidade, sempre com foco no cidadão e nas transformações que tornam a gestão pública mais moderna e eficaz”, destaca o presidente da AMM e 1º vice-presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Dr. Marcos Vinicius.

A premiação incentiva a inovação na gestão pública municipal, transformando projetos de políticas públicas bem-sucedidas em ferramentas para uma gestão moderna, voltada para resultados concretos, que contribuem para o desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

Para participar, os projetos devem ter sido implementados até dezembro de 2024 e apresentar resultados comprovados. As inscrições devem ser feitas no site https://premio.amm-mg.org.br/.

Os vencedores serão anunciados durante a cerimônia especial no 40º Congresso Mineiro de Municípios, que ocorrerá em maio de 2025, no Expominas, em Belo Horizonte. Além de receber o reconhecimento, as prefeituras finalistas terão a oportunidade de compartilhar experiências e inspirar outras gestões municipais em um estande exclusivo montado no evento.

Cronograma

Inscrição e candidatura: 06/01/2025 a 21/02/2025

Avaliação dos Projetos: 24/02/2025 a 14/03/2025

Visitas às prefeituras selecionadas: 17/03/2025 a 19/03/2025

Visitas técnicas in loco: 20/03/2025 a 15/04/2025

Cerimônia e premiação: Durante o 40º Congresso Mineiro de Municípios

Conheça os Eixos do Prêmio

Desenvolvimento Econômico: Reconhece projetos que impulsionam o empreendedorismo local, focando na criação de novos negócios, desburocratização, redução de custos administrativos e fomento a micro e pequenas empresas.

Educação: Premia práticas que melhoram a qualidade da Educação Básica, diminuem a evasão escolar, valorizam os profissionais da educação e promovem a participação da comunidade escolar.

Meio Ambiente: Destina-se a premiar iniciativas que promovem a sustentabilidade, com foco na gestão ambiental, controle de resíduos sólidos, qualidade do ar, descarbonização e uso racional dos recursos naturais.

Turismo: Reconhece ações que estimulam o desenvolvimento do setor, valorizando os serviços prestados aos turistas, envolvendo a cadeia produtiva local e promovendo a inclusão social.

Avaliação dos projetos

A avaliação dos projetos será feita por uma Comissão Avaliativa composta por representantes da AMM, órgãos do Governo Estadual e instituições acadêmicas ou parceiras. O processo de análise será minucioso, garantindo que os projetos sejam avaliados de forma imparcial e com base nos requisitos essenciais da gestão pública municipal.

“Os avaliadores têm um papel de grande responsabilidade, garantindo que cada prática de gestão seja analisada de forma crítica e profunda, sempre respeitando os princípios da transparência e integridade”, afirma Guilherme Levy, coordenador das áreas técnicas da AMM.

Sobre o Prêmio AMM

Criado em 2010, o Prêmio AMM de Boas Práticas na Gestão Municipal tem como objetivo promover a inovação e a eficiência na administração pública municipal. Ao longo dos anos, a premiação tem incentivado prefeituras de Minas Gerais a adotar soluções criativas que geram impactos positivos na vida dos cidadãos.