Imagem: Fecomércio MG | Divulgação

Análise realizada pelo Núcleo de Estudos Econômicos da Fecomércio MG, com base nos dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE, mostra que a atividade turística no estado chegou ao mês de outubro acumulando um crescimento de 4,4%. O incremento foi positivo na comparação com outubro de 2023 e nos últimos doze meses. Nesta base de comparação, Minas Gerais ocupa o 5º lugar no país, só perdendo para estados do litoral, como Santa Catarina, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná.

Houve recuo da atividade turística mineira, quando comparado o desempenho do mês de setembro/24 com o mês de outubro/24, em -1,5%. De acordo com a análise, esta base de comparação traz reflexos sazonais com variações que indicam ora aceleração, ora desaceleração.

Quando se compara o crescimento da atividade entre outubro de 2024 e mesmo mês de 2023, há crescimento de 2,7% sobre uma base de crescimento alta no mês do ano anterior que acumulou 15,1% sobre outubro de 2022. No mesmo intervalo de tempo (out23xout24), a média de crescimento nacional, que envolve 11 estados mais o Distrito Federal, foi de 8,5%.

De acordo com Fernanda Gonçalves, economista da Fecomércio MG, Minas Gerais apresenta expansão acima da média nacional desempenhando em quinto lugar no acumulado dos 12 meses com 4,8%. “O crescimento do turismo em Minas gerais, mantem sua performance positiva entre os cinco melhores no país, e um dos principais fatores que contribuíram para essa consolidação, foram em especial, as atividades turísticas referente a eventos culturais que promoveram a cultura local, festivais de música e o ecoturismo, acrescidas das promoções de roteiros realizado pelas agências de turismo, promovendo esses conjuntos de fatores que impactam positivamente e fomentam os setores de turismo, serviços e comercio’’. Explica Gonçalves.

No acumulado do ano, a taxa de crescimento de 4,4% da atividade turística supera a média nacional em 2,1 pontos percentuais. Na comparação com os últimos 12 meses, o desempenho estadual, de 4,8%, também supera a média nacional em 2,4 pontos.

Sobre a Fecomércio MG

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais integra o Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac em Minas que tem como presidente o empresário Nadim Donato. A Fecomércio MG é a maior representante do setor terciário no estado, atuando em prol de mais de 740 mil empresas mineiras. Em conjunto com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), presidida por José Roberto Tadros, a Fecomércio MG atua junto às esferas pública e privada para defender os interesses do setor de Bens, Serviços e Turismo a fim de requisitar melhores condições tributárias, celebrar convenções coletivas de trabalho, disponibilizar benefícios visando o desenvolvimento do comércio no estado e muito mais. Há 86 anos fortalecendo e defendendo o setor, beneficiando e transformando a vida dos cidadãos.