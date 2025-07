Fecomércio / Divulgação

Sondagem realizada pelo Sindilojas de Belo Horizonte e Região, filiado à Fecomércio MG, em parceria com a Alloshopping, com 82 empresas que representam 499 lojas de 14 segmentos de comércio, apontou o resultado das vendas de Natal de 2024 em comparação com o Natal de 2023. Foram ouvidos empresários de shoppings, de lojas de rua e que realizam vendas online na capital e na região metropolitana entre os dias 25 e 26 de dezembro. Lojas de rua e vendas online se destacaram no Natal deste ano.

Nas lojas de shopping centers, houve aumento das vendas em 34,29%, enquanto 54,29% delas registraram queda. Para 11,42%, dos estabelecimentos, as vendas permaneceram estáveis em relação ao Natal de 2023.

O comércio das lojas de rua teve 39,13% de aumento nas vendas sendo que houve retração para 43,48%. A sondagem indica estabilidade nas vendas para 17,39% das empresas.

As vendas online registraram avanço de 42,86% no Natal e de queda de 21,43%. Um percentual de 35,71% foi de estabilidade para as vendas.

O presidente da Fecomércio MG, Nadim Donato, observa que as vendas do Natal deste ano regrediram um pouco e explica os motivos. “Apesar de Minas estar com o nível ideal de carteiras assinadas, o alto endividamento das pessoas e a maior inadimplência histórica das famílias contribuíram para uma relativa queda nas vendas”.

Nadim Donato pontua que a Black Friday acaba antecipando as compras e isso tem reflexo nas vendas do Natal. Por outro lado, o presidente destaca que as vendas online vêm se consolidando como tendência positiva das vendas. “Nós entendemos que as PME dos segmentos de comércio e serviços estão se adaptando melhor às vendas online, principalmente por aplicativos de WhatsApp e Instagram”, conclui.

Os segmentos de bens pesquisados foram: vestuário masculino, feminino e infantil, livrarias e papelaria, óticas, joias e semijoias, perfumaria e cosméticos, artigos esportivos, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, calçados, bolsas e acessórios, brinquedos e games, cama, mesa e banho, móveis, colchões e decoração, alimentação e cafés, variedades e serviços.

