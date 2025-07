Utilizando sempre a inovação como premissa básica, a FIEMG Regional Vale do Paranaíba e a Associação Mineira da Diversidade irão realizar o primeiro evento de Uberlândia e região focado na formação de líderanças especialistas em diversidade.

O evento é destinado para profissionais e empresas que se interessam em buscar novas maneiras de liderar times, tendo a diversidade de colaboradores como um pilar essencial. As temáticas abordadas vão desde a Integração Público, Privado e Sociedade Civil, passando pela Diversidade no Ambiente Corporativo e Gestão Estratégica.

Toda a programação foi construída com painelistas atuantes na indústria e na inovação de Uberlândia e região. Será uma tarde de networking e palestras com temas que se tornaram indispensáveis para que as equipes se tornem referência de liderança em diversidade.

A Especialista em Balanced Score Card e Gestão Estratégica de Negócios (FGV), Dra. em Filosofia da Mente e Neurociência, Andrea Vermont, será a painelista principal do evento, e irá abordar relações de gênero e estratégias essenciais para todo tipo de empreendimento.

O evento acontece no próximo dia 30 de outubro de 2024, das 14h às 19h, no Auditório FIEMG Regional Vale do Paranaíba, localizada em Uberlândia. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pela plataforma Sympla, clicando aqui. .





Programação 1º Workshop de Lideranças em Diversidade

? 14h - Abertura e Apresentação

? 14h45 - Painel 01 - Integração público, privada e sociedade civil

Importância dessa tríplice parceria para o fortalecimento da diversidade e Cases de sucesso. Painelistas: Bárbara Bissochi - Defensoria Publica de Minas Geais / Marcio Luis de Carvalho - 3P Tecnologia / Gustavo Toledo - Associação Mineira da Diversidade / Clóvison Elberth - Mediação

? 15h30 - Intervalo

? 16h25 - Painel 02 - Diversidade no ambiente corporativo: Conscientização sobre diversidade: As várias formas de assédio, Como lidar com situações de preconceito e Ações que geraram resultados.

Painelistas: Fabio Felice - Minas Tecnologia e Inovação MTI / Victor Eduardo - Brain Innovation / Kamila Montes - Uberlândia Refrescos / Regis Abreu - Mediador.

? 17h - Palestra Magna: Andreia Vermont - Doutora em Filosofia da Mente e Neurociência. Especialista em Balanced Score Card e Gestão Estratégica de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas.

? 18h - Encerramento - Coquetel e Networking.

O 1º Workshop de Lideranças em Diversidade é uma realização FIEMG Regional Vale do Paranaíba e Associação Mineira da Diversidade, com o apoio de Andreia Vermont, 3P Tecnologia, Brain Innovation, mti, Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, tagfy, Projeto Saúde & Equilíbrio e Uberlândia Refrescos, com apoio UberHub e Prefeitura Municipal de Uberlândia.

Brenda Mesquita Silva Alves - Comunicação

FIEMG Regional Vale do Paranaíba | Uberlândia