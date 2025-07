Os relevantes serviços prestados na esfera social, cultural, política e econômica em 2023 renderam a Gustavo Chalfun, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAAMG), a medalha concedida pelo Sindicato dos Policiais Federais em Minas Gerais (SINPEF-MG).

A comenda é maior honraria da entidade e será entregue pelo presidente do SINPEF-MG, Flávio Carvalho de Lima, nesta segunda-feira, 28/10, às 19:00, no Automóvel Clube de Minas Gerais.

O advogado Gustavo Chalfun é mestre em Direito e especialista em direito processual, com atuação em diversas áreas profissionais. É coordenador Nacional da Caixa de Assistência dos Advogados (CONCAD – Região Sudeste) e membro do Conselho Gestor do Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados (FIDA).

No currículo, possui outros destacados postos de dedicação à advocacia mineira como diretor secretário-geral e secretário-geral da Comissão Nacional de Defesa do Consumidor do Conselho Federal da OAB (2016/18), conselheiro seccional e diretor de apoio às subseções da OAB-MG (2013/15) e presidente da OAB Varginha (mandatos 2007/9 e 2010/12).

A Polícia Federal celebra, em 2024, 80 anos de fundação. Foi instituída pelo Decreto-Lei 6.378, de 28 de março de 1944. A Constituição Federal (1988) consolidou o nome atual e definiu suas competências. A PF atua na apuração de crimes contra bens, serviços e interesses da Nação. A instituição exerce, ainda, o controle de armas entre outras atribuições.