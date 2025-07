O Sistema Fecomércio MG, Sesc Senac e Sindicatos Empresariais de Belo Horizonte realizam, no dia 24 de setembro, terça-feira, no Ouro Minas Hotel, um evento feito sob medida para o segmento do varejo. O Potência Varejo foi planejado para funcionar como uma espécie de bússola para os empresários do comércio de Belo Horizonte em um momento de contínuas transformações para o setor. A entrada será mediante doação de 1 kg de alimento não perecível, destinado ao programa Sesc Mesa Brasil.

Para falar aos comerciantes, o Potência Varejo traz a Belo Horizonte um dos principais economistas da atualidade. A Revista Forbes citou Ricardo Amorim como uma das 100 pessoas mais influentes do país e é ele quem abre o evento com a palestra: Mapeando um futuro de oportunidades.

Já o Painel Varejo: Comportamento do Cliente e suas decisões de compra traz para o centro do debate os convidados: Alexandre Poni, do Verdemar Supermercado e Padaria, Letícia Rezende, da Santa Cruz Acabamentos e Joana Mourão, da Equipage. Tomás Duarte, CEO da Track.Co, referência mundial em CXM, será o moderador da mesa.

O Painel Varejo Digital: Automações para criar valor na experiência do cliente contará com as presenças de: Danilo Neves, da Oper Varejo, Hemerson Queiroz, da Deixa que eu procuro e Fernando Bravo, da Vip Commerce. O moderador do debate será Alex Guerra, professor do Senac Minas.

A presidente do Grupo CRM, Renata Vichi, que comanda as marcas Copenhagen, Chocolates Brasil Cacau e Kop Koffee, profere a palestra Posicionamento de Marca e Estratégias.

O painel Educação e Qualidade de Vida como Diferencial Competitivo no Varejo, recebe as lideranças: Cristiane Serpa, diretora de Educação Profissional do Senac em Minas, Jacqueline Lustosa, diretora de Saúde, Lazer, Turismo e Hospitalidade Sesc em Minas e Emília Caldeira, diretora interina de Educação Cultura e Ação Social Sesc em Minas. O painel contará com a mediação da gerente de Marketing, Comunicação e Eventos do Senac em Minas, Raquel Sanábio,

O Potência Varejo encerra a programação com a ex-jogadora de basquete, Hortência Marcari, reconhecida como uma das maiores atletas da história. Ela fala sobre Lições de uma vida: estratégia, valores e atitude de uma campeã!

Sobre a Fecomércio MG

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais integra o Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac em Minas e Sindicatos Empresariais que tem como presidente o empresário Nadim Donato. A Fecomércio MG é a maior representante do setor terciário no estado, atuando em prol de mais de 740 mil empresas mineiras. Em conjunto com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), presidida por José Roberto Tadros, a Fecomércio MG atua junto às esferas pública e privada para defender os interesses do setor de Bens, Serviços e Turismo a fim de requisitar melhores condições tributárias, celebrar convenções coletivas de trabalho, disponibilizar benefícios visando o desenvolvimento do comércio no estado e muito mais.

Há 85 anos fortalecendo e defendendo o setor, beneficiando e transformando a vida dos cidadãos.