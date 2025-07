Por Josiane Silveira

No início de setembro, o Sebrae Minas lançou a campanha “Chega de pitaco! Chame um consultor do Sebrae” para reafirmar seu compromisso com empreendedores de pequenos negócios, em todas as fases de suas jornadas.

Os públicos-alvo da campanha são, principalmente, empresas de pequeno porte, microempresas e produtores rurais. A ideia é olhar primeiro para as dores, as dúvidas e os desafios de quem tem um negócio e, depois, posicionar o Sebrae como o especialista mais indicado para ajudá-los.

Para isso, foi criado o personagem “Senhor Pitaco”. Ele oferece sugestões superficiais e sem conhecimento técnico, que não atendem às necessidades dos empreendedores. Com suas ideias atrapalhadas, o antagonista do Sebrae é a prova de que é sempre melhor consultar quem entende do assunto e pode ajudar a impulsionar o negócio. Serão dois filmes de 30”, três spots de 30” e programetes de 60”.

A campanha é uma criação da agência Lápis Raro e será veiculada em TV fechada e aberta, portais de notícias, rádios, redes sociais (Facebook, Instagram, Youtube, TikTok, LinkedIn), Google e Mídia Pragmática.

Confira o primeiro vídeo da campanha no link.

