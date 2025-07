A diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais agraciou nessa quinta-feira (22/8), na sede da CAAMG, em Belo Horizonte, o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), Roberto Vasconcellos Paes, com a Comenda Lyda Monteiro. O objetivo da maior honraria da Caixa é reconhecer personalidades que valorizam e contribuem para advocacia no Estado e por isso essa solenidade ocorre em agosto: por ser o mês quando é celebrado o Dia da Advogada e do Advogado.

No discurso, o presidente Gustavo Chalfun enalteceu a humildade do homenageado: “Em 11 de agosto de 2023, nós entregamos esta Medalha a todos os desembargadores oriundos do Quinto Constitucional, com exceção do desembargador Roberto Vasconcelos, que naquela ocasião — por motivo mais que justificado — não pôde comparecer. Desde lá, tento agendar, e ele pediu para que não fizesse em uma cerimônia grande, que poderia ser em meu gabinete. Eu discordei, porque precisamos homenagear as pessoas corretamente”, enobreceu.

Emocionado, o desembargador do TJMG, Roberto Vasconcellos Paes, agradeceu a condecoração e ressaltou ser um privilégio receber a honraria devido à sua representatividade: “A Comenda me é muito cara, porque não retrata apenas a luta contra o terrorismo, mas, acima de tudo, a faculdade de você lutar por tudo que você acredita mediante sangue, suor e lágrima. Nunca abra mão dos seus ideais.”

Por ter instituído a Medalha quando foi presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais na gestão 2013/2018, o Conselheiro Federal da OAB/MG, Sérgio Murilo, entregou a premiação ao desembargador a pedido do atual presidente da CAAMG, Gustavo Chalfun.

“A advocacia deve muito a Lyda por ter, efetivamente, dado o seu sangue pela classe e contribuído para a redemocratização do país e para a união dos advogados. Por isso, de forma unânime, a Caixa resolveu outorgar essa Comenda às grandes pessoas que contribuem de alguma forma para a nossa área, para a Democracia”, explicou.

O nome da comenda homenageia a então funcionária mais antiga da Ordem dos Advogados do Brasil e secretária do presidente do Conselho Federal da OAB, que foi vítima, em 1980, de um atentado, no período da Ditadura Militar. Ela morreu ao abrir uma carta-bomba direcionada à sede da instituição por grupos extremistas.

Prestigiaram a solenidade: a Diretora Tesoureira da CAAMG, Silvina Mendes; o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), Paulo de Tarso Tamburini Souza; a Secretária Geral da OAB Santa Luzia, Ana Luiza Andrade, e familiares.