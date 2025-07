A Secretaria de Estado da Comunicação (Secom) do governo de Minas Gerais apresentou sua nova realidade na reunião da Câmara da Indústria da Comunicação da FIEMG, realizada nessa quinta-feira (25), na sede da Federação, em Belo Horizonte. O encontro teve a participação de empresários, dirigentes sindicais e profissionais, com a coordenação do presidente da Câmara e do Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e Veículos de Comunicação Digital de MG (Sindijori/MG), Rodrigo Fernandes.

Ele lembrou que pleitos importantes como o recadastramento e a renegociação da tabela de mídia com os veículos de comunicação vem contando com nova abordagem, além da licitação voltada às agências de comunicação. Destacou o trabalho de Lucélia Morioka, superintendente de publicidade da SECOM, e de Thiago Angelo, coordenador de mídia da pasta, que realizaram apresentação da nova metodologia de atuação da secretaria com relação aos espaços publicitários em veículos de comunicação.

Neste sentido, Lucélia pontuou que o governo é sensível à demanda do mercado mineiro e, por isso, tem feito esforços para reajustar os valores pagos, seguindo critérios técnicos e dados fundamentados. “São mais de três anos de trabalho para a Secom chegar em um formato e uma metodologia que fossem justos para todas as empresas de comunicação”, disse. Segundo ela, a secretaria criou um grupo para tratar especificamente da renegociação, uma vez que o órgão conta com mais de mil veículos cadastrados na condição de fornecedores, formados por rádios, TVs, jornais impressos, portais, blogs e ativos de mídia exterior.

Thiago Angelo falou dos critérios adotados no processo de renegociação com os veículos e disse que esse trabalho tem sido ancorado na objetividade e clareza. Conforme o coordenador, o processo de recadastramento e renegociação de mídia passa pela avaliação dos documentos enviados pelos veículos, tratamento de dados e resultados.

Outras pautas da reunião foram a atuação da FIEMG junto às indústrias de Minas Gerais com intuito de estreitar o relacionamento com o mercado da Comunicação e a abertura do edital da Federação para serviços de publicidade, previsto para o segundo semestre deste ano. Os temas foram apresentados pelo superintendente de comunicação da entidade, Pedro Henrique Mota Costa.

No encerramento, Rodrigo Fernandes destacou a relevância da reunião, sobretudo pelo debate em torno de um pleito do segmento que, segundo ele “depende da união dos empresários do setor e diálogo aberto com o governo.”