A Cemig lançou, nesta terça-feira (11/06), durante a Megaleite 2024, maior feira do setor na América Latina, o Programa Cemig Agro. A iniciativa prevê uma série de ações para melhoria do fornecimento de energia e do atendimento para produtores rurais mineiros. Entre as medidas estão a criação de canais exclusivos de relacionamento, ampliação de bases operacionais e reforço de equipes, para agilizar as operações de religamento em caso de interrupção, mais recursos para manutenção preventiva e para a modernização da rede.

Foram criados dois telefones gratuitos e exclusivos para os clientes agro. No caso de um problema no fornecimento de energia, o produtor rural pode acionar a Cemig pelo telefone 0800-721-6600, tanto para comunicar a falta de energia quanto para acompanhar o andamento da demanda. Os sindicatos rurais também têm um telefone exclusivo, o 0800-722-8989.

A Cemig planeja investir cerca de R$ 11 bilhões até 2027 em melhorias no fornecimento de energia para o setor Agro em Minas.