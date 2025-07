FAEMG SENAR | Divulgação

Por Antônio Pitangui de Salvo, engenheiro agrônomo e presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg)

Minas Gerais tem vivido, nas últimas décadas, uma profunda transformação no campo. De um passado marcado pela agricultura e pecuária de subsistência — muitas vezes invisível aos olhos da população urbana —, o estado conquistou protagonismo nacional com uma agropecuária diversificada, competitiva e em constante evolução.

Antes pouco conhecida, a produção rural mineira hoje lidera cadeias como a cafeicultura, a pecuária leiteira, as florestas plantadas e a equinocultura — área em que Minas detém o maior rebanho equino do Brasil —, entre várias outras. Esse avanço é resultado de investimentos contínuos em tecnologia, qualificação, assistência técnica e gestão, conduzidos por um esforço coletivo que envolve produtores, cooperativas, sindicatos rurais, indústria, comércio, transporte e, de forma decisiva, a atuação permanente do Sistema Faemg Senar.

Esse trabalho começa a ser reconhecido de forma mais ampla pela sociedade. A mais recente pesquisa Quaest-Faemg revela que 80% dos mineiros têm uma imagem positiva da agropecuária — o setor mais bem avaliado do estado, à frente de atividades tradicionais como mineração, indústria e serviços. Mais do que números, esse dado reflete a confiança da população e o entendimento de que o agro é motor de desenvolvimento, geração de emprego e qualidade de vida.

Para 43% dos entrevistados, a agropecuária é a principal atividade econômica de Minas Gerais — um reconhecimento que vai além da expressiva contribuição ao PIB estadual, hoje em torno de 22%. Essa percepção está diretamente ligada ao nosso compromisso com a responsabilidade socioambiental e à entrega de alimentos de qualidade à população.

A pesquisa também revelou uma oportunidade estratégica: 12% dos entrevistados têm visão neutra sobre o setor e, entre esses, 43% afirmam desconhecer a atividade agropecuária. Esse dado reforça a importância de ampliarmos o diálogo com a sociedade urbana, mostrando com transparência e proximidade a realidade do campo.

Temos um caminho promissor pela frente, que exige comunicação clara, acessível e contínua, para que mais mineiros compreendam que o alimento cultivado em nosso solo representa emprego, renda, inovação e futuro. Nosso desafio é aproximar ainda mais o campo da cidade, fortalecendo a conexão entre quem produz e quem consome.

O Sistema Faemg Senar seguirá firme nesse propósito, investindo na qualificação dos produtores e na valorização da agropecuária mineira. Minas é agro. Por isso, atuaremos com ainda mais vigor na nossa comunicação, para tornar mais visível o trabalho do produtor rural e os benefícios que a atividade gera à sociedade. Quem conhece o campo mineiro, respeita e se orgulha da força que move Minas Gerais.