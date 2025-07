O COMPOL, considerado pelo mercado o maior evento de comunicação política e institucional do país, desembarca em Belo Horizonte nos dias 8 e 9 de novembro de 2023, há menos de um ano do pleito de 2024.

O evento nasceu em Florianópolis, em junho, reunindo mais de cinquenta especialistas dentro do congresso Summit Cidades. Belo Horizonte será a primeira capital do sudeste a receber uma edição do Compol.

O congresso reunirá grandes nomes dos mercados mineiroe nacional nas áreas de comunicação, marketing, estratégia política, imprensa além de assessores de comunicação, especialistas jurídicos e autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário.

Entre os objetivos do evento, estão debater os desafios da comunicação institucional e política, compartilhar experiências e conhecimento especializado e ser um canal de networking entre os participantes. Os organizadores acreditam ser um momento crucial para quem estará envolvido nas eleições municipais de 2024 e como se preparar bem para o último ano de mandato. “O Compol tem duas características muito fortes, que são o networking entre profissionais dos mercados local e nacional e palestras e painéis com foco nas novidades e tendências da comunicação”, afirmou Fred Perillo, um dos palestrantes do evento.

Inúmeros temas serão debatidos no evento, entre palestras individuais e painéis, como planejamento de comunicação, pesquisa e inteligência de dados, criação e produção de conteúdo, comunicação no setor público, posicionamento e narrativa política, tráfego pago, gestão de redes sociais, mobilização, assessoria de imprensa, gestão de crise, inteligência artificial, apresentação de cases, cuidados jurídicos no último ano de mandato, entre outro.



Entre os nomes confirmados estão, Lucas Pimenta (produção de conteúdo político e institucional), Fabrício Moser (mobilização), Emerson Saraiva (planejamento e estratégia), Deniza Gurgel (branding iImagem), Leandro Grôppo (marketing político), Daniel Machado (estratégia e Iimagem), Marcelo Senise (inteligência artificial), Edilene Lopes (jornalismo político), Lu Pereira (assessoria e relacionamento com a imprensa), Fred Perillo (reputação e influência), Marcello Natale (mídia paga), Juarez Guedes (estratégia política) Laércio Menegaz (pesquisa), Guto Araújo (comunicação política), Felipe Nunes (reputação digital), Malco Camargos (pesquisa e cenário político), Matheus Dias (pesquisa e cenário político), Vitor Roque (criatividade e conteúdo), Thalita Marinho (política e jornalismo), Murilo Rocha (política e jornalismo), Ana Luiza Faria (assessoria e imprensa), Bernardo Miranda (assessoria e imprensa), Alberto Lage (análise e estratégia eleitoral), Celso Lamounier (comunicação digital) Marina Alves (importância do rádio), Luiz André de Araújo Vasoncelos (cuidados jurídicos no último ano de mandato), Nathalia Andrade de Paula Machado (cuidados jurídicos no último ano de mandato) e José Lourenço Capanema de Almeida (cuidados jurídicos no último ano de mandato).

O Sindicado de Jornais e Portais do Interior de Minas Gerais e de Belo Horizonte (Sindijori) apoia o evento e seus afiliados terão 15% de desconto nas inscrições pelo sympla usando o codigo sindijori .

Serviço

Data: 8 e 9 de novembro de 2023

Local: Auditório do CREA-MG - Avenida Álvares Cabral, 1600, Bairro Santo Agostinho.





Informações (Nota fiscal) e Iscrições: 31. 97262-1971- Compol MG

E-mail: nobreconsultoria.comercial@gmail.com

Link para inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/compol-minas-comunicacao-politica-e-institucional/2164381