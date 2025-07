O aniversário de 1 ano do Espaço Saúde e Bem-Estar foi comemorado em grande estilo. Todos os serviços disponibilizados no espaço – pilates, nutrição, fisioterapia, manicure, psicologia e outros – puderam ser utilizados gratuitamente por todos os profissionais inscritos na OAB-MG presentes na celebração. Acompanhantes e familiares também puderam aproveitar os benefícios.

O Espaço funciona de segunda a sexta-feira e concede serviços com descontos especiais para a advocacia. A partir de 2023, os advogados também poderão usufruir do serviço de barbearia.

Lucas Andrade, presidente da Comissão Direito na Escola, fez a barba e cortou o cabelo. Ele ressaltou a importância do cuidado com a saúde, também para o homem. “Parabenizo a CAA/MG pela manutenção do espaço. Poucas entidades possuem esse cuidado com a sua classe. E os homens, cada vez mais, cuidam da saúde e da beleza”, disse.

A advogada Rebeca Nunes ressalta que sempre frequenta o espaço. “O atendimento especializado aqui é muito bom, o preço é super acessível. Importante saber que a CAA/MG oferece condições especiais para nós, advogadas, é excelente”, analisa.

A diretora segunda-secretária da CAA/MG, Valéria Lemos, homenageou as colaboradoras do espaço e falou do bom trabalho oferecido aos advogados e advogadas:

“Sem elas esse espaço não funcionaria tão bem. O feedback que nós temos é que os serviços oferecidos têm a qualidade e o bom atendimento”, disse Valeria Lemos, diretora segunda-secretária.

A vice-presidente da CAA/MG, Vanja Honorina, disse que a entidade pretende levar a iniciativa também para o interior de Minas: “Esperamos levar essa bem sucedida iniciativa para o interior. Que seja o primeiro, de muitos espaços a serem construídos”.