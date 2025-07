Nos dias 09 e 10 de agosto, cerca de 400 advogados e advogadas participaram do I Congresso de Direito de Família do Sul de Minas. O evento que tem o apoio da CAA/MG, recebeu palestrantes de várias regiões do país.

A solenidade de abertura contou com a presença de diversas autoridades, entre elas, o presidente da CAA/MG, Dr. Gustavo Chalfun que, juntamente com o presidente da 20a subseção, Dr. Alexandre Prado, condecorou Dr. Dimas Messias de Carvalho, presidente da Comissão de Direito de Família da OAB/MG e o professor Dr. Carlos de Sousa Carvalho, com a Comenda Lyda Monteiro, homenagem da CAA/MG destinada a nomes que prestaram relevantes serviços em prol da advocacia.

Para o presidente da CAA, Gustavo Chalfun, congressos como esse do sul de Minas possibilitam aos advogados e advogadas uma maior troca de experiências, atualização profissional e networking. “Esse é o papel da Caixa de Assistência: auxiliar a advocacia para o pleno exercício da profissão. E, na gestão 2022/2024, estamos trabalhando incansavelmente para atuar em todos os cantos de Minas”, explica.

Os temas abordados foram foram a “Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher” – Desembargadora Ana Paula Caixeta (MG), “Visão do STF no Direito de Família” – Dr. Dimas Messias de Carvalho (MG), “Os 20 anos do Código Civil” – Dr. Rolf Madaleno (RS), “Adoção na Prática” – Juiz Fernando Moreira Freitas da Silva (MS), “Regime de bens no planejamento familiar e sucessório” – Dr. Paulo Henrique Mattos (MG), “Pessoas Trans e o direito ao nome” – Dr. Júlio Mota de Oliveira (MG), “Planejamento Sucessório” – Dr. Conrado Paulino da Rosa (SC), “Os efeitos da biotecnologia no Direito de Família e Sucessões” – Dr.José Roberto Moreira Filho, “Contratos no Direito de Família”, Dra. Thaís Câmara (MG), “Alienação e autoalienação parental: como distinguir a recusa da criança em conviver ” – Dra. Glícia Brasil (RJ), “Aspectos Práticos do Divórcio e Regime de Bens” – Dra. Andressa Rios e “Parentesco: investigação de paternidade comulado com alimentos” – Desembargador Newton Teixeira Carvalho.