Conceder auxílios regimentais e estatutários é uma das principais finalidades da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais. Atualmente, os inscritos na OAB/MG contam com 10 modalidades de auxílio, criados para suprir as necessidades daqueles profissionais que passam por dificuldades momentâneas.

De acordo com Giuliano Almada, diretor Primeiro Secretário da CAA/MG, o objetivo dessa gestão é fortalecer ainda mais o serviço social prestado pela entidade. “Queremos prestar uma cobertura assistencial cada vez mais abrangente e eficiente, dando atenção especial também à advocacia do interior do estado e disponibilizando auxílios justos a quem precisa”, comenta.

No primeiro semestre de 2022, a Caixa já concedeu R$ 3.599.366,89 em auxílios. Desses, mais de 800 mil reais foram concedidos em auxílios mensais para aqueles comprovadamente carentes, por motivo de incapacidade total ou parcial impeditiva do trabalho.

Outros 690 mil reais foram destinados ao Auxilio Extraordinário, que cobre despesas médicas do próprio beneficiário ou de seus dependentes.

Para as mães advogadas foram destinados, somente este ano, mais de um milhão de reais em Auxílio Maternidade e kit Acolhimento.

O Auxílio Alimento, tão importante para o sustento das famílias, é concedido por um período de até seis meses. E para esse auxílio, foram destinados mais de 200 mil reais.

Nos momentos mais difíceis, a Caixa também esteve presente e destinou mais de 280 mil reais de auxílio funeral e, em caráter temporário e regimental, quase 585 mil reais para inscritos com necessidade de auxílio por desastres naturais, em decorrência, principalmente, das chuvas do início do ano.

Além dos auxílios Especial e de Medicamento que somaram mais de doze mil reais. Para saber mais sobre os auxílios oferecidos pela CAA/MG, clique aqui.