Estimular a curiosidade e satisfazê-la com uma resposta sensorial completa que dure até o fim da degustação. Objetivos ambiciosos para uma preparação culinária? Para o Chef Executivo do Senac em Minas Luciano Avellar, esta deve ser a base de qualquer item do cardápio tradicional mineiro servido em bares, restaurantes e similares. E quando se fala em uma região tão rica de significados culturais quanto Paracatu, é prato cheio para estabelecimentos e consumidores.

O Chef vai experimentar isso em workshops gastronômicos no 8º Festival do Patrimônio Cultural de Paracatu. A transmissão será gratuita e ocorre por meio do canal do Festival no Youtube, nos dias 02, 03 e 04 de agosto, sempre às 18h. As oficinas são voltadas para proprietários de bares e restaurantes, cozinheiros e também o público em geral. Não é necessária inscrição prévia.

“A curiosidade é o primeiro sentimento que tentamos provocar nas pessoas, pois queremos fazê-las se deslocar até o estabelecimento comercial para o consumo ou até elas mesmas fazerem o preparo na própria cozinha. Já no momento da degustação, queremos instigar um sentimento que abarque todos os sentidos. Desde a visão, o impacto do produto preparado, depois na análise do sabor, o gosto, o olfato, e é aí que ocorre de fato a explosão de sabores. Mas queremos ir além. Formar uma memória afetiva, uma lembrança com a comida, estabelecer laços com território e munir, ainda mais, de significados a degustação, para que essa sensação prospere nos consumidores”, ressalta Luciano Avellar.

Ingredientes tradicionais paracatuenses

O Tour Gastronômico do Festival, etapa realizada no mês de julho com estabelecimentos locais, elegeu três ingredientes temas para a edição deste ano: linguiça artesanal paracatuense, banana marmelo e limão capeta ou taiti. Segundo o Chef Luciano Avellar, a escolha foi muito assertiva e ele promete que os itens, com os quais ele já tem costume de trabalhar em suas expedições gastronômicas, estarão presentes nos workshops.

“Achei a escolha perfeita por representar bem a região e o município. A culinária tem esse papel de resgate, é uma das nossas premissas não deixar adormecer ingredientes com tantas referências culturais. A banana marmelo, por exemplo, é um ingrediente com identidade muito forte, mas que não tem apelo comercial amplo. Se deixar de ser consumida ou cultivada ela some dos cardápios e mais ainda: da memória. Trazer essa noção em um evento tão grande quanto o Festival é muito importante”, afirma.

Confira algumas receitas que serão preparadas nos workshops:

Bolinho de banana verde recheado com queijo e linguiça caipira

Cake cremoso de mandioca, recheado com carne desfiada e espuma de couve (releitura da vaca atolada)

Crostone de angu, crisp de bacon e queijo minas artesanal e Chutney de banana marmelo

Bombom caseiro de fruta

Trufa de limão capeta

Harmonização de vinhos com pratos distintos

Festival em edição digital

Esta será a segunda participação do Chef no Festival. A primeira foi em 2019 e, agora em 2021, devido às restrições ocasionadas pela pandemia, o evento segue para o segundo ano seguido em versão virtual.

Segundo o Chef do Senac, Luciano Avellar, a experiência será uma novidade, mas a energia da região não vai faltar: “participar do Festival em Paracatu é sempre uma honra e um prazer. Na minha primeira edição já fiquei encantado e pude formar laços com os colegas, donos de estabelecimentos e com a população local e vi que o paracatuense é muito acolhedor. Agora temos esse desafio do formato digital e, claro, sentimos falta do calor humano. Mas não podemos abandonar as nossas essências, o trabalho de divulgação que nós temos da riqueza do território e do município. Tenho certeza que a energia do local continua a mesma, então estou ansioso para chegar a data e fazermos um trabalho de excelência”, comenta.

O Festival do Patrimônio Cultural em Paracatu está em sua 8ª edição em 2021 e é considerado o maior evento cultural do Noroeste de Minas Gerais, organizado pelo Sebrae Minas, Agência de Desenvolvimento Sustentável de Paracatu (Adesp) e Prefeitura Municipal, com apoio educacional do Senac.

Serviço :

Workshops Gastronômicos com o Chef do Senac Luciano Avellar, no Festival de Paracatu

Datas: 02, 03 e 04 de agosto

Horário: sempre às 18h

Evento Gratuito

Transmissão: https://www.youtube.com/festivalculturaldeparacatu