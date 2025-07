Neste dia 8 de julho é celebrado o Dia do Panificador. A profissão é antiga e seu trabalho começa cedo. Pela madrugada, o panificador deve produzir a massa, modelar o pão, assar, armazenar e embalar produtos. É necessário o conhecimento de várias técnicas para produzir com qualidade os pães.

Atualmente, com o aumento da competitividade, as padarias têm buscado inovar seu mix de produtos, produzindo pães de sabores e formatos diversos. E isso graças aos panificadores que têm realizado verdadeiras obras de arte e atraído os clientes, contribuindo para o aumento do consumo de pães e produtos nas padarias.

Winicius Dantas, presidente da Amipão, agradece e parabeniza todos os profissionais que atuam na área, levando alimento a mesa de milhões de pessoas diariamente. O empresário destaca a importância do segmento, que está presente em todas as cidades, estados e países.

Panorama econômico

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (Abip), o setor de panificação tem se fortalecido ano após ano no Brasil. Com a implantação de novas tecnologias, técnicas de preparo e execução e investimentos em cursos de aperfeiçoamento, os profissionais do setor têm conseguido resultados crescentes para a economia brasileira. Infelizmente com a pandemia da covid-19, o faturamento caiu em 2020, porém a Abip acredita que a recuperação seja possível neste ano, por meio de inovação, integração e conexão com as novas tendências e tecnologias.

Por que 8 de julho?

A data foi escolhida para celebrar o Dia do Panificador por ser o dia de Santa Isabel. A história dessa data conta que em Portugal, durante uma crise de fome, a rainha Isabel vendia suas joias em troca de pães, que distribuía à população, sem o conhecimento do seu marido, o rei Dom Dinis I. Um dia, quando o rei apareceu, ela escondeu os pães em seu avental e, ao ser questionada sobre o que carregava, respondeu, orando a Deus, que se tratavam de rosas. Quando Dom Dinis I ordenou que ela mostrasse o que estava em seu avental, o milagre aconteceu e os pães haviam se tornado de fato rosas. Por essa razão, Santa Isabel é considerada a padroeira dos panificadores.