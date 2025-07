FAEMG SENAR | Divulgação

Parceria garantirá o repasse mensal de 7 mil litros para hospitais e instituições assistenciais de Belo Horizonte ao longo de um ano

Durante a abertura da Megaleite 2025, o Sistema Faemg Senar reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento do setor agropecuário mineiro e com a responsabilidade social. Realizada no dia 10 de junho, no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte, a cerimônia oficializou duas importantes parcerias que asseguram a doação mensal de 7 mil litros de leite a instituições hospitalares e assistenciais da capital mineira, totalizando 84 mil litros ao longo de 12 meses.

Termos de parceria

O primeiro acordo firmado estabelece a doação mensal de 2 mil litros de leite longa vida ao Serviço Social Autônomo Servas (SSA-Servas). A iniciativa conta com a participação da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, Itambé e CCPR, tendo o Sistema Faemg Senar como entidade interveniente. A distribuição será dividida igualmente: metade destinada ao Hospital Mário Penna e a outra metade a instituições socioassistenciais cadastradas pelo SSA-Servas.

O segundo termo prevê o repasse mensal de 5 mil litros de leite em embalagens Tetra Pak ao Hospital da Baleia, referência estadual em atendimento médico humanizado. Esta ação conjunta reúne o Sistema Faemg Senar, o Sindicato da Indústria de Laticínios de Minas Gerais (SILEMG), a Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais (OCEMG), a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) e a Fecomércio.

Compromisso social e equilíbrio do setor

“A doação, além de simbolizar a força da união entre as entidades, demonstra que, quando a cadeia do leite está equilibrada, tudo se torna possível — inclusive atender quem mais precisa com um produto tão essencial. Esse equilíbrio, essa pacificação que o setor vive hoje, é o que nos permite contribuir com tranquilidade e responsabilidade para o atendimento dos pacientes. Vamos seguir juntos, cumprindo nossa missão”, afirmou Antônio de Salvo, presidente do Sistema Faemg Senar.

A iniciativa reforça o papel do setor agropecuário como agente de transformação social, aliando produção, solidariedade e compromisso com a população mineira.