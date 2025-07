COLUNA MG

Diocese de Juiz de Fora completa 100 anos

No dia 1° de fevereiro de 2024, a Diocese de Juiz de Fora completa 100 anos e, para comemorar o marco, foram preparadas uma série de festividades. A programação, que terá início na quinta-feira (1°) com a abertura do tríduo comemorativo, contará com missas, procissões, arrecadação de alimentos para projetos sociais, inauguração de monumento e evangelizashow com o Padre Pierre. As preparações para o Centenário Diocesano começaram há três anos, sendo que cada etapa teve um santo específico consagrado. Em 2021, São José foi o escolhido para ser celebrado, enquanto em 2022 foi a vez de Santo Antônio e, em 2023, de Nossa Senhora. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Estádio de Varginha troca iluminação

O Estádio Municipal Prefeito Dilzon Melo (Melão) passou por uma ampla revitalização que incluiu também o sistema de iluminação e a colocação de um placar eletrônico. A inauguração ocorreu no final de semana, quando estiveram presentes o prefeito Vérdi Melo, o vice-prefeito Leonardo Ciacci e também o ex-prefeito Dilzon Melo. "O importante é a inauguração dessa revitalização. É a alegria do povo, futebol é alegria! Nós estamos proporcionando isso em todos os setores. O importante é que nós possamos pulverizar e valorizar o recurso público", disse o prefeito Vérdi Lúcio Melo. (O Debate – Varginha)

Lavras realiza mutirão educativo

Intensificando as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti durante o período chuvoso, a Prefeitura de Lavras promoveu um mutirão educativo orientando a população sobre os cuidados necessários para identificar e eliminar os criadouros nas residências. A ação contou com a participação dos agentes de saúde, que ressaltaram a importância da colaboração da população para a proteção do comunidade na prevenção das arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti (dengue, zika e chikungunya). A prevenção é a melhor forma de combater a doença. (Jornal Panorama – Caxambu)

Atletas estreantes se preparam para a Volta ao Cristo

Atletas de todo o Brasil, profissionais e amadores, vão participar da 41ª Volta ao Cristo, que será realizada no dia 28 deste mês em Poços de Caldas. Muitos vão encarar o percurso íngreme pela primeira vez. Entre os estreantes na Volta ao Cristo está a fisioterapeuta Jamile Gonçalves. Corredora assídua, Jamile diz que decidiu participar da prova para ultrapassar limites. A Volta ao Cristo Unimed está entre as 20 corridas mais difíceis do Brasil. A largada é no estádio Ronaldão, na zona oeste da cidade. Os atletas vão correr 16 km. (Poçoscom – Poços de Caldas)

Carnaval BH com kit ressaca

O Intercity BH Expo, o maior hotel da rede Intercity no país, lança seu “Pacote Carnaval”, focado na experiência do folião com serviços diferenciados, como o “Kit Ressaca”, café da manhã revigorante, bar com drinks especiais, room service. Belo Horizonte está se consolidando como um dos destinos mais desejados para os foliões em busca da alegria contagiante das marchinhas de Carnaval. Com mais de 536 blocos de rua e 581 cortejos são esperados cerca de 5,5 milhões de foliões na capital, dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Minas Gerais (ABIH-MG) indicam um crescimento de 30% na ocupação da rede hoteleira. (MG Turismo – Belo Horizonte )

Emmel abre novas turmas

A Escola Municipal de Música Eunézimo Lima (Emmel) abre nesta segunda-feira (15), as inscrições para novas turmas e vagas de instrumentos para o ano de 2024. Há disponibilidade para turmas de iniciação musical infantil e adulto, canto, guitarra, violão, saxofone, trompete e violino. Os dias e os horários das aulas, bem como o limite de idade para os alunos (quando aplicável) estão descritos nos formulários de inscrição disponíveis no link: https://linktr.ee/emmelformiga. De acordo com a Prefeitura, a inscrição não garante a vaga. Após o preenchimento. A direção da Escola de Música entrará em contato com o interessado para confirmação. (Últimas Notícias – Formiga)

IFMG-GV: campanha 'Uniforme Solidário'

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) de Governador Valadares anuncia a segunda edição da campanha “Uniforme Solidário”. Desta vez, a iniciativa visa envolver ainda mais os alunos dos cursos técnicos integrados, especialmente os estudantes do terceiro ano e os egressos. Organizado pelas professoras de Matemática Ana Catarina Cantoni e Deise Borel, o projeto busca arrecadar uniformes usados em bom estado de conservação. As doações passarão por uma seleção criteriosa, lavagem, etiquetagem, e por fim, distribuídas a estudantes da instituição que necessitam desse tipo de apoio. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares )

