COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Superávit da balança cresce em 2023

O superávit da balança comercial de Minas Gerais em 2023 foi de US$ 24,5 bilhões, uma alta de 8,2% em comparação a 2022, conforme os dados do Comex Stat, do governo federal. Esse crescimento tem a ver com uma forte queda de 11,8% nas importações do Estado, visto que as exportações, embora não tenham subido, apresentaram somente um recuo irrisório de 0,5%. Ambos resultados também refletiram na corrente mineira de comércio, que chegou a US$ 55,5 bilhões no ano passado, sendo US$ 40 bilhões relativos aos embarques e US$ 15,5 bilhões às compras internacionais. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

https://diariodocomercio.com.br/economia/superavit-balanca-comercial-minas-gerais-cresce-2023/

Hospital Ibiapaba atende região

O tratamento de radioterapia do Hospital Ibiapaba CEBAMS passou a ser custeado pelo SUS e, na prática, o serviço que era até então utilizada por Barbacena e mais 14 cidades, se expandirá para 33 cidades da Macrorregião de Saúde Centro-Sul, da qual Barbacena é a sede. Funcionando desde abril de 2022, o serviço de radioterapia do hospital de Barbacena já realizou cerca de 10 mil procedimentos. O serviço também conta uma equipe multidisciplinar composta por: física médica, radiólogos, enfermagem, nutricionista, psicólogo, assistente social, fonoaudiólogo, cirurgião dentista e fisioterapeuta. (Correio Online - Conselheiro Lafaiete)

https://www.jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/33864-com-credenciamento-do-sus-radioterapia-do-hospital-ibiapaba-deve-atender-barbacena-e-mais-32-cidades-mineiras

Câmara devolve R$ 4,1 milhões

A Câmara Municipal de Juiz de Fora realizou uma cerimônia para fazer a devolução de R$ 4.157.000 ao Poder Executivo, nesta segunda-feira (8), recebido, em forma de um cheque simbólico, pela secretária de Planejamento do Território e Participação Popular (Seppop), Janayna Freire. Ela afirmou que o dinheiro será investido nas áreas de saúde, educação e zeladoria. “A expectativa é de que esse cheque possa aumentar cada vez mais”, declarou a secretária. O valor recebido equivale a, aproximadamente, 0,11% da receita pública prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2024, que é de mais de R$ 3,5 bilhões. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

https://tribunademinas.com.br/noticias/politica/08-01-2024/camara-devolve-r-41-milhoes-aos-cofres-publicos.html

Aeroporto terá bombeiros da Infraero

Em breve, o Aeroporto Regional do Vale do Aço, localizado no município de Santana do Paraíso, contará com uma nova equipe do Corpo de Bombeiros para atuar no local. Conforme a Infraero, empresa responsável pela administração, “o processo para a nova equipe assumir o serviço está em andamento”. Atualmente, 12 bombeiros atuam no local em uma escala de revezamento, com três profissionais por turno, por meio de um “contrato de terceirização que estava vinculado ao acordo firmado entre a Infraero e o Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade – Seinfra”. Em breve, o terminal terá os empregados 100% do quadro da empresa pública (concursados). Porém, não foi especificado como será realizada a transição de um modelo para outro. (Diário do Aço – Ipatinga)

www.diariodoaco.com.br/

Operação Faro Fino nas rodovias

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) iniciou no último final de sema, a Operação Faro Fino 2024. O lançamento da operação foi realizado às 7h, no Pórtico de Poços de Caldas, na rodovia MGC-267, na altura do km 536. A ação, que terá duração de 69 dias, até o dia 18 de fevereiro, tem como objetivo reforçar a segurança nas rodovias estaduais e federais de Minas Gerais. A operação será realizada em mais de 100 pontos de todo o Estado, com foco na abordagem e fiscalização de ônibus interestaduais. (Jornal da Cidade - Poços de Caldas)

https://www.jornaldacidade1.com.br/pm-lanca-hoje-em-pocos-operacao-faro-fino-em-rodovias-da-regiao/

Itabira entrega merenda em casa

A Prefeitura de Itabira, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação (SME), começa a distribuir na próxima segunda-feira, os vouchers para a retirada dos kits do Merenda em casa. O benefício estará disponível para todos os alunos matriculados na rede municipal, da Educação Infantil até o Ensino Fundamental II, inclusive para estudantes da zona rural. Serão cerca de 10 mil famílias contempladas com itens básicos para garantir uma alimentação de qualidade, mesmo no período de férias escolares. (Itabira Notícias)

https://itabiranoticia.com.br/kit-merenda-em-casa-sera-distribuido-para-cerca-de-10-mil-alunos-da-rede-municipal/

Hospitais Uberaba recebem R$ 17 mi

Recursos extras para hospitais filantrópicos da cidade de Uberaba, foram confirmados pelo Secretário de Estado de Saúde, Fábio Bacheretti ao ex-deputado federal e Diretor de Formação de Políticas Públicas da Fundação João Mangabeira, Nárcio Rodrigues. Ao todo serão R$17.300.000,00 distribuídos para quatro hospitais e para a Prefeitura de Uberaba. De acordo com Nárcio esses recursos sairão já agora em janeiro, e são valores que se somam às portarias de complemento de custeio. “Houve uma abertura para novos investimentos ao final do ano e estes projetos que já havíamos apresentado puderam ser contemplados”, explicou. (Jornal da Manhã – Uberaba)

https://www.jmonline.com.br/politica/hospitais-filantropicos-de-uberaba-devem-receber-mais-r-17-milh-es-em-janeiro-1.342316